CREDITO CARAS

¿Cómo nació tu pasión por la pintura?

Soy profesora de Educación Física. Me recibí en el 2016. Mi formación profesional no está relacionada con la pintura.

La pintura apareció en mi vida desde muy chica. Nunca estudie nada relacionado con el arte o la pintura. Las únicas clases técnicas que tuve fueron las de dibujo de la escuela.

Siempre fui muy autodidacta. Y al ser muy crítica, aunque estuviera haciendo un par de rallas en mi cuaderno, siempre estaba tratando de entender cómo mejorarlo.

¿Qué servicios y productos tienen a disposición?

Principalmente mates de algarrobo, pintados a mano. Además, hay tablas copetineras, set de latas y cuencos.

Más allá de que tengo diseños propios, siempre hago hincapié en lo personalizado. Me gusta mucho el diseño digital, por lo que muchas veces los clientes traen las ideas un poco alborotadas y creamos los diseños y los volcamos después en el mate.

La idea es ir más allá de un simple mate de diseño y que las personas que lo compren lo hagan propio.

También trabajo mucho con diseños empresariales, para suvenires.

Siempre trato de darle a los diseños la esencia de la persona que los está comprando. Que tengan algo de la persona que los regala.

¿Cómo te reinventaste con la pandemia?

La pandemia hizo un hermoso trabajo de introspección que no había hecho nunca en 27 años. Empecé a escucharme, a entender que quería para mi vida. Así que en mayo del 2020, me compré una caja con diez mates y empecé a pintar. Y en una semana tenía que estar comprando otra caja más porque ya tenía pedidos. Así semana a semana esto fue creciendo hasta que un día me encontré haciendo más de cuarenta mates por semana. Y, en seis meses, viviendo de esto.

¿Cómo se proyecta CBmates de cara a futuro?

Siempre con la idea clara de que lo que esté haciendo, no me aleje de lo que soy, y que siempre sea lo que estoy eligiendo. Convencida de que es propio, salga bien o mal. Siendo fiel a mis convicciones, creciendo, mejorando, yendo un poco más, pero siempre con el pincel en la mano.

Datos de contacto:

Cynthia Magali Bordoy

Creadora de CBmates

Teléfono: (3329) 615927

Instagram: /mates.cb /cynnb.art

Mail: [email protected]