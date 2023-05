CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la empresa?

Miles de años atrás, por obra y arte de la sabía naturaleza, surge, de las mismas entrañas de las rocas y a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, una vertiente de Agua Mineral Natural. Este producto, tan puro, genuino y con innumerables virtudes, fue descubierto por un poblador de la zona de Characato, hace muchos años.

Tras una hermosa y anecdótica historia, que es digna de contarse, y lo haremos, en la actualidad, este preciado producto, llega a su mesa de la mano de Cerro Characato SA.

¿Cuál es su distintivo en el rubro?

A diferencia de otros productos similares en el mercado, agua Mineral Cerro Characato, es pura, en el más literal sentido de tan compleja palabra. Pura, tal cual brota por sí misma, y de manera artesanal, es embotellada in situ. No tiene ningún tipo de proceso, aparte del realizado por la propia naturaleza. No sé puede mejorar dicha perfección, y nuestro mayor desafío es precisamente este mismo, conservar sus virtudes y cualidades.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

Nuestro mayor anhelo, está abocado al producto, no a la marca. Somos consientes que contamos con el mejor producto del rubro en el país, y nuestro mayor desafío radica ahí mismo, en no alterarlo, y que llegue a la mesa de todos los argentinos, en su estado más puro posible. Esto define nuestras acciones, por ejemplo, elegir, a pesar de todas las dificultades que conlleva, realizar el embotellado en el lugar. Y cuando hablamos de dificultades, nos referimos principalmente a la logística del producto. La vertiente se encuentra a 35 km de caminos casi nunca transitados, dónde no se puede llegar con camiones de gran porte.

¿Si comenzarás nuevamente, qué harías diferente?

Es una pregunta que nos gustaría hacernos más adelante. Es tal nuestro compromiso con el producto y su calidad, que si dentro de unos años, no logramos transmitir esto, y que las personas lo elijan, significaría que fallamos en el principal objetivo. Que todos tengan la posibilidad de consumir una verdadera Agua Mineral, pura, con el más bajo contenido de sodio del país. En ese caso, sería está la primer pregunta que nos haríamos.

Datos de contacto:

Teléfono: 341 6842593

Mail: [email protected]

Instagram: @cerrocharacato.aguamineral