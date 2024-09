Che Taruga: Innovación y Artesanía en la Expo Presentes

CREDITO CARAS

La participación de Che Taruga en la Expo Presentes, la mayor exposición internacional de decoración en Argentina, ha sido una experiencia enriquecedora y significativa en cada una de sus ediciones. La oportunidad de reencontrarse con clientes de todo el país, así como de conocer nuevos y valiosos contactos, ha permitido a la marca no solo recibir valiosas percepciones sobre cómo son acogidos sus productos, sino también consolidarse como un referente innovador en el ámbito de la decoración artesanal. En cada encuentro, Che Taruga reafirma su compromiso con la calidad y la creatividad, valores que han sido pilares en su crecimiento dentro del sector.

Durante la última edición de la Expo Presentes, Che Taruga destacó con sus propuestas, recibiendo una respuesta que superó todas las expectativas. Sus nuevas creaciones, especialmente las mesas y objetos decorativos presentados, fueron ampliamente elogiadas tanto por el público general como por profesionales del sector. Empresas de larga trayectoria en la cerámica celebraron el trabajo de Che Taruga, subrayando la calidad y originalidad de sus productos. Este reconocimiento no solo llenó de alegría al equipo, sino que también les brindó un renovado entusiasmo para seguir innovando y creando piezas únicas.

Una de las principales metas de Che Taruga en este evento era poner en valor su vajilla artesanal de autor, un objetivo que no solo fue alcanzado, sino que también resultó en la elección de sus productos por parte de muchos visitantes como elementos distintivos con los cuales identificarse. La particularidad de sus tazas, platos y bandejas radica en la personalización de cada pieza, lo que les confiere pequeñas sutilezas que las hacen únicas y exclusivas.

La inspiración detrás de cada diseño de Che Taruga proviene de la capacidad de maravillarse ante los detalles cotidianos. Este proceso puede ser tanto espontáneo como dirigido, tomando elementos de una época o tendencia y reinterpretándolos con una mirada personal. A veces, la inspiración proviene de los propios clientes, quienes confían a la marca la tarea de plasmar sus ideas en futuras piezas de vajilla.

En la última Expo, un producto en particular captó la atención: el "Tea For One". Esta pieza, reversionada en forma y colores, fue muy bien recibida, al igual que las mesas presentadas, que se convirtieron en las protagonistas del stand, recibiendo numerosos halagos.

El impacto de la participación en la Expo Presentes fue notable en términos de exposición de marca y oportunidades de negocio. Che Taruga se afianza cada vez más como una opción elegida por su originalidad y calidad. Ahora, la marca se prepara para cumplir con los pedidos de sus clientes y ya comienza a planificar su próxima participación en marzo de 2025, prometiendo nuevas sorpresas.

Para aquellos que no pudieron asistir a la Expo, los productos de Che Taruga están disponibles en su sitio web y redes sociales. La experiencia de usar una pieza de cerámica de autor de Che Taruga en el día a día es incomparable, pues cada taza o plato refleja el amor y la dedicación puestos en su creación. Finalmente, a los emprendedores que buscan destacarse en eventos como la Expo Presentes, Che Taruga les aconseja animarse a dar el primer paso, ya que el crecimiento puede ser exponencial una vez que se decide participar.

IG https://www.instagram.com/che.taruga/