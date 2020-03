Vanina Abalo: dueña de Chocolata Lencería

¿Qué la volcó al emprededurismo?

En unas de mis vacaciones al exterior me llamo la atención ver tanta ropa intervenida y me encanto como quedaba desde camperas, shorts, jeans, etc., se me ocurrió que eso lo podía hacer en mi ropa y así me quedo dando vueltas en la cabeza. Al llegar de las vacaciones tenía que volver a trabajar, soy Profe de Química y en el camino al trabajo me pregunte ¿porque no intervenirla yo y crear mi marca personal?

Así empecé y como siempre me gusto la lencería decidí encararlo por ese lado para resaltar algunos detalles. Comencé comprando bralette, conjuntos y puse manos a la obra, mientras tanto seguía dando clases. Pasaron unos meses y el tiempo no me alcanzaba para todo, preparar las clases, intervenir las prendas, estaba Feliz con lo que me devolvía la gente cuando les mostraba el producto terminado pero también la presencia en el aula requiere de tiempo y compromiso.

No podía seguir con las dos cosas, sumado a que soy Mama de dos hijos maravillosos Santino y Guillermina, que también me necesitaban, hable con mi marido, un Ser excepcional que me acompaña en todo, le comente que había tomado la decisión de renunciar a las aulas y dedicarme 100% a Chocolata, no fue fácil porque la docencia me llena el alma pero siempre confié en mí, en el Amor con que intervenía cada prenda y disfrutaba de hacerlo!.

Hoy la marca tomo otro rumbo, trabajo solo con marcas de diseño y no intervengo el producto pero pongo mi alma en el momento de la selección de cada prenda! Hoy estoy Feliz porque sé que Chocolata va al reencuentro de algo Maravilloso!!

¿Qué diferencial aporta una Mujer a la hora de liderar?

La poderosa energía que traspasa cualquier limite, la fuerza interna que arrasa y que todo lo puede, pero sobre todo, y pienso que esto es generalizado, siempre lo que marca la diferencia son las ganas de creer y confiar en uno mismo.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Siento que son varios, entre ellos, Chocolata hoy no está en el mismo lugar que el año pasado, hoy tiene su espacio y está acompañada por dos marcas más, Penélope Glamour (accesorios) y Uvha (indumentaria), un espacio que tiene como objetivo asesorar a cada mujer desde su estilo personal, como así también acompañándola con un mate para que se sientan cómodas y disfruten de su paso por el local, sin embargo creo que mi mayor éxito fue mirarme para reconocer en mi ese poder y esa fuerza interior entendiendo que si se trabaja desde el alma y con el corazón se logran cosas maravillosas.

¿Y el fracaso del que más aprendió?

Para a mí el fracaso no existe porque todo es Aprendizaje, entiendo que algunas cosas pueden costar más que otras, solo se trata de confiar y de mirar siempre hacia adelante.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Mi forma de comunicarme es a través de la “vidriera” de Instagram o Facebook, de eso se encarga mi hermana ya que ella maneja las redes, considero que una buena vidriera es clave a la hora de presentar un producto, resaltar detalles, etc.

Recibo muchas consultas diarias y estoy muy atenta a eso porque hoy estamos inmersos en un mundo donde todo es inmediato y las persona necesitan una respuesta en el acto, eso marca la diferencia, las personas que les gusto el producto lo quieren para ya y sino contestaste podes perder la venta, caso contrario lo van a buscar al showroom o se lo mandamos a domicilio. En fin, en mi caso, mantener una comunicación activa ya sea, online o cara a cara es clave para lograr los objetivos, crecer y superarse.

Para contacto: Victoria Ocampo 4409, Poeta Lugones, Cordoba // Tel.: 3513116195.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.