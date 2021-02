Cintia Urquiza: camisas y blusas con detalles que marcan la diferencia

Cintia Urquiza se considera una persona observadora y con gran inspiración. Nacida en Freyre, Provincia de Córdoba, la diseñadora y productora de modas trata de estar siempre pendiente a las últimas tendencias y cuenta con su marca hace ya 7 años. Esto le ha permitido lograr diseños de calidad inspirados por la música, los animales y la naturaleza. Hoy desde CARAS conversamos con ella quien nos cuenta más sobre su espacio de moda.

“Creo muchísimo que la moda y todo lo que es arte, como la arquitectura, necesita de total inspiración constante, yo lo titularía “es todo lo que consumen nuestros ojos” y es por esto que cuando termine mis 5 hermosos años de estudio, le dije a mis padres: “me voy un año a recorrer el mundo”. Necesitaba la incomodidad de mi casa y ver otras culturas para que a la hora de que comenzara con la parte laboral sea totalmente genuina”, destaca Cintia que estuvo viviendo en Nueva Zelanda junto a una de sus amigas.

¿Cómo nació la marca?

Volví de ese viaje increíble, que tanto me hizo crecer, a la capital cordobesa y en un tiempo quieta pensando en el nombre de una marca nació Cintia Urquiza. Un día quise seguir mis sueños e independizarme de mis padres. Al principio como todos creo, es muy difícil saber a dónde vas, nunca la tuve tan clara como ahora, pero siempre digo que lo importante es hacer y no quedarse quieto, aunque las cosas no salgan como uno las espera. Porque en la prueba y error se encuentran resultados espectaculares.

¿Qué prendas tienen a disposición?

Si tengo que decir que prenda identifica a Cintia Urquiza y a nuestras clientas son las camisas. Tengo dos grandes amores, las camisas con detalles como volados, alforzas, frunces, puntillas y por otro lado las estampas propias que creamos en el espacio. Es tanto lo que hay detrás del arte de estampas que descubrí algo que me encanta. Tal es así que estoy haciendo en mis tiempos libres cursos online de estampados para en un futuro no tan lejano lograr mis propias estampas.

Siento que a la marca le faltan más prendas, como blazer y pantalones, pero me gusta ir despacio e ir conquistando a cada cliente con todos los detalles, porque cuando algo se vuelve tan comercial y masivo eso un poco se pierde.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

La verdad que la pandemia me dio muchas más ganas y organización. Sentí que era el momento de crecer y de equivocarme lo menos posible, lo llamaría “crisis=oportunidad” ya que logramos triplicar la venta online y por mayor.

Siempre al crecer te vas tocando con puntos en los cuales no conoces, como más inversión más riesgos, pero lo que aprendí es a ser prolija con mis finanzas y hoy estoy muy tranquila. Mi familia tiene una empresa de más de 40 años de antigüedad y fui un poco imitando a mis padres. También puedo decir que tanto mi papa, mama y hermano estuvieron en todas apoyándome, eso lo valoro mucho. Es muy importante en estos tiempos ser paciente con todo, clientes, proveedores, etc.

¿Qué han aprendido en este tiempo de profesión?

Lo que aprendí es que hoy todo es más accesible con las redes sociales y que podés llegar a cualquier parte del mundo sin moverte de tu casa. Solo necesitas ganas e imaginación. Las redes son una herramienta espectacular para lograr posicionar una marca, pero es importantísimo reinventarse ya que el público es dinámico y si no cambias se aburre y se va. Hay que cambiar sin perder la identidad propia.

Datos de contacto: TEL: 0356415581446 - MAIL: CINTIAURQUIZAIND@HOTMAIL.COM - IG: CINTIAURQUIZAIND