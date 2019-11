CipSalud: Clínica Integral de Pelo Saludable

¿Cuál fue su capacitación en referencia a la medicina capilar?

Soy médica especializada en cirugía y recuperación capilar. Hace más de 15 años me inicié en el campo de la cirugía estética capilar, como instrumentadora quirúrgica. A lo largo de este tiempo, me seguí capacitando internacionalmente (Latinoamérica y Asia) en medicina de recuperación capilar.

¿Qué funciones realizas en CipSalud?

En la actualidad, lidero un equipo especializado en implante capilar. Además de atender a mis pacientes, me dedico a capacitar a otros médicos que quieran especializarse en la materia.

¿En qué se diferencian sobre otras clínicas de medicina capilar?

En nuestra clínica, nos diferenciamos por brindar una mirada integral, de la mano de un equipo de profesionales, que posee más de 25 años de experiencia. Aplicamos una técnica perfeccionada del método FUE, de microimplante capilar pelo por pelo, creada exclusivamente en base a mi experiencia.

Este procedimiento requiere un trabajo artesanal y preciso, cada unidad folicular se cosecha cuidadosamente. Por otro lado, dentro de lo que son tratamientos médicos, también nos enfocamos en factor rico de crecimiento capilar, (terapia órgano-especifica de estimulación folicular) y tratamiento de apoyo domiciliario, junto con el abordaje psicoemocional, porque consideramos que la pérdida del cabello, tiene un impacto psicológico y emocional.

Acompañamos al paciente antes, durante y después de los procedimientos para que todo el pelo implantado crezca con óptimos resultados y mucho más rápido que con otras técnicas.

Atendemos a personas de todo el mundo con excelentes resultados. Quienes se acercan del resto del país y del exterior, se realizan el microimplante en un día y, posteriormente, hacemos un seguimiento online continuo.

Los resultados son permanentes, el pelo implantado no se vuelve a caer. Nuestros pacientes son tanto hombres como mujeres (que se realizan el procedimiento también en zonas como barba o cejas), y a donde tengan alguna cicatriz en la que ya no crece el pelo.

¿En qué consiste el método FUE?

El método FUE es una técnica de recuperación capilar diseñada para restaurar la pérdida de cabello, a través de la extracción individual de folículos pilosos y su trasplante a zonas calvas o despobladas. Utiliza instrumental delicado y adecuado para extraer cada folículo en su totalidad de modo individual, y sin impacto en los tejidos circundantes.

Ventajas: sin cicatriz, no se extrae tira o colgajo, (no hay sutura ni puntos), ni se usa el bisturí. Se trata de micro extracciones imperceptibles que cicatrizan muy rápido, y no queda ningún signo visible del trasplante en ninguna parte del cuero cabelludo.

Se pueden realizar varias sesiones en períodos más cortos. El área donante es más amplia, porque con este procedimiento también se puede utilizar pelo de otras partes del cuerpo (pecho, brazos, piernas, área púbica), para añadir densidad adicional acorde a cada caso particular.

Anestesia: la misma es local, tanto en zona donante como receptora. Le permite al paciente poder levantarse, descansar si así lo desea, tomar un break y recuperarse mucho más rápido luego del implante capilar.

Resultados : las unidades foliculares o injertos son aisladas e implantadas, sin manipulación del folículo y sin trauma de la zona receptora (zonas calvas o despobladas). Es importante destacar que hay casos que requieren más de una sesión, hasta lograr el resultado final deseado, esto va a depender del caso de alopecia que presente el paciente.

Duración del procedimiento : depende de cada caso en particular y la cantidad de unidades foliculares a extraer e implantar. El Procedimiento puede durar de cuatro (4) a diez (10) horas.

Reposo posterior: el post implante es muy rápido, y el paciente pueden volver a sus actividades habituales en un período breve de tiempo.

Indicaciones : resaltamos que la Técnica FUE es un excelente método, implementado a nivel mundial como el más efectivo de implante capilar, para tratar la alopecia (tanto masculina como femenina).

¿Qué desafíos tienen de cara a los próximos años?

Gracias a la alta demanda que tenemos, a futuro estamos evaluando expandirnos a nivel local y regional.

Datos de contacto : Dirección: Avenida Rivadavia 4447, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: (011) 4983 7655. Celular: +54 911 4185 8773.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram y Facebook.