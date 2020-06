Claudia Ferreyra: creadora de Alma Inquieta

¿Qué la volcó al emprededurismo?

Mi propia esencia ,el ser Inquieta ,tengo una necesidad constante de desafíos y de generar nuevos proyectos, soy farmacéutica pero es una profesión con la que no me siento identificada, por el contrario siempre amé el diseño y la confección y lo que comenzó como un hobby hoy se transformó en un emprendimiento Deco Textil que me permite sentirme feliz y agradecida por tener la posibilidad de trabajar en mi lugar favorito, mi hogar, en mi taller donde el reloj no cuenta y donde no hay obligación porque es algo que elijo y disfruto muchísimo.

¿Qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

Las mujeres tenemos esa habilidad de hacer mil cosas a la vez ,y adaptarnos fácilmente, nos sale en automático ,somos muy versátiles.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Alma Inquieta es mi mayor éxito porque me permitió creer en mí, en lograr mayor seguridad y aprender que si confías en vos misma, todo se puede lograr.

¿Y el fracaso del que más aprendió?

No puedo hablar de fracaso, pero si del miedo al fracaso que es el que paraliza y te impide salir de la zona de seguridad y darle rienda suelta al sueño que buscas y es ahí cuando me debí replantear con que vara mido el fracaso. Yo me propuse utilizar la vara del DISFRUTE.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Es la puerta de mi negocio, mis ventas son solo online por lo que el estilo de comunicación es esencial para conectar con el cliente y para mi es maravilloso el feedback que se genera

Para contacto: Alma Inquieta - Teléfono: 3534254333 // Mariano Moreno 47, Villa Maria, Córdoba.

