Coach Ignacio Caschetto: conéctate con tu lado más abundante

Ignacio Caschetto es coach ontológico y consultor experto en Neurodecodificación laboral y organizacional. Con grandes conocimientos, el profesional conversa con CARAS donde nos cuenta sobre sus sesiones y talleres que ayudan a muchas personas a sanar y encontrar respuestas. “Me desarrollé profesionalmente en el mundo corporativo. Durante muchos años lideré equipos dentro de corporaciones, alcanzando logros y objetivos. Si bien mis resultados eran excelentes y crecía profesionalmente, no me sentía feliz. Esa sensación me llevó a emprender un gran viaje, una búsqueda hacia el bienestar, hacia el desarrollo y la plenitud personal”, destaca Ignacio.

Así fue como comenzó con una nueva aventura y decidió formarse como Coach ontológico. “Transitar la Neurodecodificación, especializarme en técnicas y herramientas de bienestar y desarrollo personal, fueron la puerta hacia una vida de propósito, plenitud y abundancia. Puerta que está abierta hacia las demás personas, dado que las acompaño a desafiar sus paradigmas, sus creencias y patrones de conducta para que alcancen sus objetivos, expresen su potencial y diseñen la vida que desean”, afirma el profesional.

¿Qué servicios realizas? ¿q qué público se apunta?

Facilito a que las personas puedan sentirse en bienestar, a través de sesiones individuales de coaching y aplicación de otras herramientas y terapias, como la Neurodecodificación. También, he diseñado un programa en formato taller, para aquellas personas que quieran conectarse con su lado de mayor abundancia en su vida, sanando su relación con la pareja, los hijos, el trabajo y el dinero y quieran deshacerse de sus patrones financieros limitantes para conectarse con su lado más abundante. El taller “Reprograma tu mente para vivir en abundancia”, cuenta con una duración de 7 encuentros, con resultados maravillosos.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

El valor diferencial que puedo aportarle a las personas que me consultan es una perspectiva holística. La riqueza de mi experiencia vivencial, mi desarrollo personal y profesional; sumado a las herramientas y saberes que he adquirido durante años y sigo adquiriendo. De manera que trabajemos contemplando todas las áreas del ser, incluyendo la identidad, el espíritu, la mente, las emociones y el transgeneracional (árbol genealógico).

¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?

En cada encuentro, ya sea individual o grupal, me comprometo a brindar lo mejor de mí para encontrar nuevas miradas y aprendizajes en forma compartida. Pensando aprendizajes que sean dinámicos, que movilicen y generen cambios. Para que esto ocurra, los encuentros con las personas que me consultan se llevan adelante dentro de un ambiente empático, cálido, de respeto y compresión.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

En los asistentes al taller, las problemáticas más recurrentes son laborales, de pareja y la falta de dinero o al mal vínculo con él. Quien tiene dinero siente culpa al gastarlo, o siempre cree que lo “malgasta”. En cambio, quien siente que vive en una rueda de falta y escasez, suele sentirse no merecedor del dinero y tener patrones e ideas negativas asociadas a él, como que el dinero se consigue haciendo cosas malas o ilegales, que nos convierte en malas personas, que trae cosas oscuras, entre otras.

En cuanto a las sesiones individuales, los problemas son más variados. Puede ser, por ejemplo: un dolor en un área específica del cuerpo (lo cual se trata con Biodescodificación), falta de motivación, situaciones tóxicas que se repiten en el trabajo, falta de concreción de objetivos, crisis vinculares o emocionales, miedo al cambio y la incertidumbre.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

La gran satisfacción de mi trabajo es ver cómo, día a día, quienes se animan al cambio y abren sus puertas para transformar aquello que no los deja avanzar, comienzan a sentir y realizar cambios que, poco a poco, ganan sentido y significado.

Disfruto de ser testigo de sus avances, de la reconexión con su propia identidad y de verlos acercarse cada vez un poco más a cumplir sus objetivos y conseguir aquello que vinieron a buscar.

Datos de contacto: Mail: info@ignaciocaschetto.com - WhatsApp: +34 615 199 257 - Instagram: ignaciocaschetto_biocoach - Facebook: Ignacio Caschetto Biocoach.