Coach Liliana Berastegui: conversaciones difíciles y cómo afrontarlas

Clara es una joven profesional evaluada como una empleada de alto potencial. Trabaja con responsabilidad y compromiso, le gusta su tarea y tiene la intención de crecer. Se entera de que en la empresa queda vacante un cargo que representaría para ella una oportunidad.

Desea proponerse para el puesto, se prepara para demostrar sus capacidades, pero no se anima a comunicar su decisión a quien corresponde porque esta persona le causa temor. Además le produce inquietud que sus compañeros crean que es ambiciosa.

Cada día al llegar a su casa entabla conversaciones con ella misma ensayando su propuesta frente al espejo; sabe internamente que es la persona adecuada y esas prácticas le dan seguridad y entusiasmo. Pero cuando llega a la oficina no puede entablar el diálogo. La postergación y el autoengaño se hacen protagonistas, y esa conversación no sostenida aumenta el enojo hacia ella misma y mella su confianza.

Pasan los días, no se escucha más del asunto y Clara casi aliviada olvida el tema, hasta que esta semana comunican en el piso que un compañero será promovido a ese puesto.

La angustia la atraviesa y en ese momento piensa que por no haber podido enfrentar esa conversación, ha perdido una gran posibilidad. Lo que provocó la inacción era sólo una idea dentro de ella, pero era tan real que se paralizó.

La opinión de Clara y las emociones que no pudo gestionar le impidieron alcanzar su objetivo. Solemos pensar que al otro no le va a gustar, se va a enojar, me va a dejar, y entonces no me animo. Evadirlas nos hace perder algo de nuestra identidad; afrontarlas, por el contrario, repara e indica que estamos preparados para grandes desafíos.

Fue así que decidió anotarse en un programa que diseñamos para afrontar conversaciones difíciles.

Comenzamos por entender lo que había ocurrido. La primera pregunta fue si de verdad quería el cargo. Indagamos sobre lo que la amenazaba y a qué le tenía miedo. Luego así, empezamos a diseñar futuro con sus fortalezas y potencialidades.

Las conversaciones difíciles no existen per se, son aquellas que nos generan temor, ansiedad y estrés por las consecuencias que anticipamos van a ocurrir, como por ejemplo una separación, un pedido de aumento de sueldo, hablar con el jefe, hacer un reclamo etc. Son situaciones que nos enfrentan a temas delicados que pueden incluir y/o generar decisiones importantes, malentendidos, conflictos, y otros temas que nos llevan a sentir incomodidad y vulnerabilidad. Sin embargo, aprender a gestionar estas situaciones puede ser esencial para avanzar en la vida personal y profesional, realizando profundos cambios.

En primer lugar, es importante reconocer que estas conversaciones pueden ser incómodas y que es normal sentirse así. Sin embargo, la clave para gestionarlas es prepararlas de manera adecuada.

Acompañar el proceso de diseñar conversaciones difíciles surgió a partir de encontrarnos con muchas personas como Clara en nuestro trabajo diario de coaching y registrar nuestras propias dificultades en esta área.

En las clases, la propuesta implica pensar en lo que se quiere lograr con la conversación, revisar la emocionalidad en la que nos encontramos, hacer visible la conversación interna, identificar los puntos clave y planificar paso a paso cómo se va a abordar el tema. Para lo cual es necesario crear un contexto afable, empático y seguro.

A medida que transcurren los encuentros, los participantes se hacen responsables de sus cambios y esto los hace recuperar la confianza en sí mismos y su identidad. Escuchar activamente y entender la perspectiva del otro, es clave para encontrar soluciones.

Conversar es un arte y no hay arte que quepa en una receta; el método te lo mostramos nosotros, te acompañamos en el proceso. Pero la magia es de quien lo hace posible.

Si te gustaría recibir más información del curso, no dejes de contactarme en…

Liliana Berastegui

Coach Ontológico

Life coaching

