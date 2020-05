Coach Romina Palópoli: “Trabajo ayudando a las personas a ampliar su mente, a entender, sanar y perdonar”

View this post on Instagram

Esta bueno preguntarnos si esto que nos está sucediendo le pasó también a nuestra madre. Resulta asombroso descubrir coincidencias que se repiten en nuestros vínculos. - 🙏Y es que lo que nuestra #Madre no sanó, al momento de quedar embarazada de nosotras, lo heredamos automáticamente para ayudar al árbol a sanar ese patrón. Infidelidades, celos, desconfianzas, vicios, abandonos, enfermedades. Todo lo que ella no pudo trabajar, reconocer ni sanar hasta ese momento, respecto a su relación con ella misma, con su pareja y con su padre, nos toca vivirlo a nosotras. - 👉Cambian los actores, las circunstancias, los tiempos, pero por debajo el mensaje sigue siendo el mismo que se vuelve a repetir. Cuando una mujer viene a una Sesión de Sanación de Energía de Ex Parejas, y se encuentra con este panorama de repeticiones (porque la voy guiando a través de preguntas específicas), surge asombro y mucha claridad y compasión al respecto. - Y es que sanar nuestra relación con #mamá es fundamental. Hoy en tiempo de cuarentena quizás sea un buen momento para que empecemos a disfrutar tiempo de calidad con ella, si está cerca tuyo. Y si físicamente está lejos, o ella ya partió de este mundo, es igualmente un buen momento para que comiences a sanar tu vínculo con ella dentro tuyo, con esa imagen de mama que sostiene aún tu Niña Interior - Te invito a descubrir más en las Sesiones de Sanación de Energía de Ex Parejas, para traer claridad a la forma de tu árbol materno de vincularse y empezar a sanarte ♥ - ¿Qué situaciones en tu vida afectiva podes sentir que se vienen repitiendo? ¿Sabes si tu mamá pasó por situaciones similares? ¡Te leo para sanar juntas! 😊 - Ro Palópoli - #sanacionenergetica #sanaciindelinaje #sanaciondeutero #sanarelarbol #energíafemenina #energiasexual #exparejas #relacionestoxicas #leydeatraccion #propositodevida #prosperidad #abundancia #mujeresprosperas #mujeresempoderadas