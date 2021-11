Coco House: juguetes que acompañan el crecimiento

Paula Torós es Diseñadora Gráfica (FADU-UBA) y se desempeñó durante 15 años en diversas áreas del diseño dentro de su estudio propio. Luego de ser madre, ella sintió un fuerte llamado por el mundo infantil, por lo que decidió fabricar juguetes libres de plástico para brindar una alternativa de calidad a los más chicos. Así nació COCO HOUSE, un proyecto que engloba la diversión, el cuidado y la calidad como pilares. Conocemos más en esta nota.

“Tuve un Estudio de Diseño durante 7 años orientado al área digital, web, mobile y Branding, donde trabajábamos para el mercado local y exterior. Siempre me gustó la ilustración y pensar en productos, y en 2019 decidí dar un giro a mi profesión”, comenta Paula sobre sus comienzos como emprendedora.

¿Porqué elegiste desarrollar productos para bebés?

Nunca pensé que iba a trabajar para este segmento. La maternidad me atravesó desde varios años antes de ser mamá. Pasé por varias dificultades y el deseo tardó en concretarse. En ese proceso, parece que la vida se pone en pausa. Cuando finalmente nació primera hija, me resultó difícil apasionarme a mi anterior trabajo y, ese quiebre, me hizo empezar de nuevo y diseñar para bebés. Llevamos vendidos más de 5.000 cubos sensoriales en dos años, y eso para mí significa mucho más que un resultado de negocio. Me da felicidad recibir fotos de bebés jugando con lo que hacemos. En pocos meses nacerá mi segunda hija, y sé que será otro motor para seguir haciendo cosas nuevas.

¿Qué juguetes tienen a disposición?

Hacemos juguetes para bebés libres de plástico: gimnasios de madera, cubos sensoriales, sonajeros, cubos blandos apilables y mantas de juego. Son una alternativa para estimular y explorar en las primeras etapas del bebé. El concepto principal es desarrollar juguetes con materiales nobles y el valor agregado del diseño, que inviten al bebé a descubrirlos: cuanto menos hagan los juguetes, más podrá hacer el bebé. Hacemos mucho foco en las formas, colores, texturas, calidad y seguridad ya que serán de los primeros objetos que el bebé manipule.

Paula, ¿en dónde te gusta poner el foco?

Trabajamos mucho tomando las sugerencias que nos hacen las clientas. Me gusta preguntar y que me cuenten sus experiencias, no me da miedo la crítica, prefiero conocer para poder mejorar. Cualquiera puede vender productos más o menos lindos, útiles o interesantes, pero el diferencial está en el servicio que se ofrece para venderlo. Personalmente, invierto mucho tiempo en diseñar, como también en escuchar a quienes me compran. El servicio de post venta es igual de importante que el previo, por eso tenemos muchos clientes recurrentes desde que iniciamos con el proyecto.

También me interesa mostrar humanidad del otro lado, y cuando algo no sale como queríamos, siempre asumir el error y solucionarlo rápido, me parece clave ser respetuoso con quien te elige.

Cuentan también con venta mayorista, ¿cierto?

Tenemos una tienda online donde hacemos venta minorista, y por otro lado vendemos al por mayor a jugueterías didácticas y tiendas de bebés de todo el país. Hoy hay más de 50 puntos de venta en todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. El vínculo que se genera con los mayoristas es muy agradable, somos en mayoría mujeres/ madres con una vida cotidiana similar, y también tenemos nuestros negocios y emprendimientos. Comprendemos la realidad, tiempos y necesidades de las otras y se trabaja de manera colaborativa para poder seguir creciendo. Trabajamos a diario con mucha dedicación para llegar a más tiendas en todo el país.

Datos para saber más : www.cocohousekids.com // INSTAGRAM: @coco_house_juguetes.

Mirá el video de Coco House: