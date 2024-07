¿Como es el Innovador Tratamiento corporal que comienza a dar resultados desde la primera sesión?

CREDITO CARAS

Yamilé Glam es un Centro de Estética con una trayectoria de 10 años, que se destaca por ofrecer tratamientos personalizados faciales y corporales que se ajustan a cada necesidad, comenzando a dar resultados desde la primera sesión.

En este Centro de Belleza comenzas con una experiencia hermosa desde que ingresas, ya que todo está perfectamente preparado para que no solo te vayas con los resultados que fuiste a buscar, sino que además puedas tener un momento Único para vos.

En esta Ocasión, la creadora de Yamilé y de este magnífico tratamiento nos cuenta todos los detalles de cómo lograr un resultado real en personas reales.

¿Cómo es el tratamiento corporal Yamilé?

Este tratamiento es único, ya que fue diseñado desde Yamilé hace 7 años, va progresando y ajustándose a la necesidad de las personas y también va evolucionando tecnológicamente cada vez que salen al mercado nuevas maquinarias, aparatología y técnicas innovadoras.

¿Qué procedimientos Incluye?

Incluye procedimientos que se ejecutarán de manera personalizada y comenzarán a verse desde la primera sesión: obtendrás un modelado corporal, mejorará la circulación y retención de líquidos, disminuirá notablemente la grasa localizada y además tiene un detalle significativo: realizará en conjunto a todo lo mencionado, un super tensado duradero y progresivo.

¿Qué aparatología incluye?

Incluye aparatología avalada como HImFU, Crioradiofrecuencia Multipolar y Monopolar, Ondas Rusas, cuadradas e interferenciales y además como extra incluye: Vendas Frías y/o TermiLip y se finaliza siempre el tratamiento con fusión de masajes reductores y drenaje linfático local.

¿Qué quiere decir que sea personalizado, es diferente en cada persona?

El tratamiento se ajusta a la edad, historia y necesidad de cada cuerpo. Es decir que, si bien toda la aparatología y técnicas manuales están incluidas, los tiempos, intensidades y maniobras utilizadas se adaptarán a cada persona que se realice el tratamiento. Para que el resultado sea altamente satisfactorio.

¿Qué le recomendarías a cada cliente que los visita?

Recomendamos 3 cosas fundamentales: 1) en el caso del tratamiento corporal, que no descuiden la ingesta de agua el día anterior al tratamiento, el mismo día del turno y el día posterior; sugerimos 2 litros de agua y no cuentan las infusiones. 2) si están comenzando a cuidarse con la alimentación que siempre sea con profesionales en Nutrición; en Yamilé brindamos vouchers con descuentos, para que si no tienen un Lic. en nutrición, puedan comenzar con uno de confianza. 3) que recuerden que comenzarán a ver resultados desde la primera sesión, pero que además tengan en cuenta que cada cuerpo es único y llega con una historia, donde seguramente hay momentos difíciles y otros felices, que fueron canalizados en “ese cuerpo” y que llegó el momento de mimarlo, cuidarlo y progresar. Y nosotros los acompañaremos en ese camino, porque estamos convencidos que lograr resultados reales en personas reales es la clave de nuestro éxito.

Desde Caras apoyamos este tipo de tratamientos estéticos, donde los profesionales no sólo se enfocan en dar un resultado exterior, sino también en acompañar a cada cliente recordando que todos tienen una historia que sanar.

Más información y Turnos:

Whatsapp 11-49753131

Instagram @yamileglam