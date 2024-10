CREDITO CARAS

¡Hola a todos! Soy Mel, directora ejecutiva de MSP, fundadora de la Academia Argentina de Profesionales de la Estética (APPE) y lashista profesional con más de 9 años de experiencia en el sector. Hoy quiero compartir con ustedes una guía rápida de consejos para embellecer tu mirada con extensiones de pestañas. Elegir al profesional adecuado es crucial, ya que la calidad del trabajo no solo determina el resultado final, sino que también impacta la salud de tus pestañas naturales. A continuación, te ofrezco algunos consejos esenciales para que tomes la mejor decisión.

Cómo evitar daños en tus pestañas: guía para elegir un profesional confiable

1. Investiga la formación y certificación: Es esencial asegurarse de que el técnico que elijas cuente con la formación adecuada. Opta por profesionales que hayan completado cursos de capacitación reconocidos y que se mantengan en constante actualización. Un solo curso no basta, muchos técnicos tienen sus capacitaciones a la vista en sus estudios o redes sociales En el mercado actual, existen diversas opciones de cursos, y aunque algunos pueden ser accesibles, la calidad de la formación puede variar considerablemente.

Personalmente, he invertido en capacitaciones de alto nivel con mentoras de Rusia, Brasil y Corea, lugares donde surgieron las tendencias más avanzadas en extensiones de pestañas. Estas formaciones, aunque requieren una inversión significativa, me brindan a mí, a mis clientes y alumnos un conocimiento profundo y actualizado. Al buscar un técnico, asegúrate de que esté al tanto de las mejores prácticas, una capacitación constante y de los productos más seguros para el cuidado de tus pestañas.

2. Consulta reseñas y testimonios: Las opiniones de otros clientes son una excelente fuente de información. Busca reseñas en línea y testimonios en redes sociales. ¿Después de todo quién no estaría orgulloso de compartir las experiencias positivas de sus clientes? Un profesional con buena reputación puede no estar haciendo alarde de esto constantemente pero generalmente tendrá comentarios positivos y una base de clientes leales. ¡Te invito al final de esta nota a visitar mis redes y descubrir las experiencias de mis clientas satisfechas, además del canal de YOUTUBE donde encontrarás mucha más información para amantes del cuidado de pestañas!

3. Revisa el portafolio de trabajo Antes de decidirte, es esencial revisar los trabajos del técnico, pero ¿qué considerar si no tienes experiencia en el tema?

No te dejes llevar por el cliché de confundir pestañas hermosas con una modelo atractiva. En su lugar, enfócate en evaluar de sus trabajos la calidad y la variedad de estilos. Un buen profesional debería poder mostrarte resultados que se adapten a diferentes tipos de rostro y gustos. ¡Es indispensable que el profesional pueda ofrecer variedad de estilos!

Ten en cuenta que las pestañas no deben ser todas del mismo tamaño, ni deben presentar abanicos excesivamente grandes, como a menudo se ve en las redes sociales. Además, es crucial que los ojos no presenten enrojecimiento ni sensación de ardor después de la aplicación. Si experimentas alguna molestia, es un signo de que el proceso no se realizó adecuadamente.

4. Prioriza la salud de tus pestañas: Un buen técnico siempre prioriza la salud de tus pestañas naturales. Las extensiones deben ser ligeras y no causar daño a tus pestañas originales. Un profesional de confianza te brindará recomendaciones personalizadas para cuidar tus pestañas y mantener su salud a largo plazo. Es importante entender que no siempre es posible lograr en la primera sesión el diseño que tienes en mente, ya que cada par de ojos, rostro y pestañas son únicos. Cuando las extensiones se colocan adecuadamente, incluso pueden mejorar tu estética natural, ya que te permiten reducir el uso de maquillaje, resaltando tu belleza sin necesidad de productos adicionales.

En mi espacio, utilizo únicamente productos de alta calidad que garantizan resultados sin comprometer tu bienestar. Recuerda que no tiene sentido optar por una belleza momentánea si conlleva riesgos a corto o largo plazo. Las extensiones de pestañas no deberían causar dolor, molestia ni ardor; de hecho, cuando se aplican correctamente, ni siquiera deberías sentirlas. He ayudado a muchas clientas a recuperar pestañas dañadas, ya sea por quemaduras, cortes o daños de otros tratamientos. Con mis técnicas de extensiones sanas, no solo embellezco, sino que también restauro la salud de tus pestañas naturales.

5. Observa la higiene y el entorno: La limpieza es crucial en cualquier procedimiento estético. Observa el lugar donde se realiza el trabajo: ¿es limpio y ordenado? ¿Estás acostado/a sobre un espacio sanitizado y cómodo? Un ambiente higiénico es esencial para evitar infecciones y asegurar una experiencia segura.

6.Tiempos y forma de trabajo: Es importante tener en cuenta que ningún servicio de calidad, que respete la salud de tus pestañas, podrá completarse en menos de 1.5 horas, y eso solo si tienes muy pocas pestañas. En general, el tiempo promedio para un trabajo bien realizado es de al menos 2 horas.

Además, la salud es una prioridad, por lo que los productos nunca deben aplicarse en la frente ni debe haber olores fuertes en el ambiente, como comida, cigarrillos o productos de cera depilatoria. Un entorno limpio y libre de distracciones es esencial para garantizar una experiencia segura y efectiva.

7.. Confía en tu Instinto Finalmente, confía en tus instintos. La relación con tu técnico de pestañas debe basarse en la confianza. Si sientes que algo no está bien o no te sientes cómoda, es válido buscar a otra persona.

Mi Experiencia con Celebridades

A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de trabajar con numerosas celebridades que valoran la naturalidad y la elegancia en su estética. Sin embargo, muchos de ellos prefieren mantener en secreto sus secretos de belleza, lo que resalta la importancia de un trabajo profesional y discreto. Mi enfoque siempre ha sido realzar la belleza natural, asegurando que cada clienta salga con una mirada espectacular, pero sin comprometer la salud de sus pestañas.

