Como me puede ayudar la Astrología

“COMO ES ARRIBA ES ABAJO”

Arriba representado por el sistema Solar y constelaciones y abajo como ese universo está dentro nuestro.

Todo esto plasmado en “La Carta Natal” siendo esta una herramienta de autoconocimiento y comprensión de tus motivaciones.

A partir de cómo estaban situadas los planetas a la hora y lugar de tu nacimiento, se puede comprender tu esencia, tus dificultades, tu personalidad, tus relaciones y todo el universo de experiencias emocionales, psíquicas y espirituales que transcurren en tu vida.

Gracias a esta herramienta podes conocerte más, descubrir o darle más importancia a tus talentos naturales, entender por qué se repiten situaciones en tu vida, comprender por qué atraes o te atraen ciertas personas, ponerle nombre a esos conflictos internos... y ponerle CONSCIENCIA.

La toma de conciencia de ciertos aspectos que aparecen en tu carta y que vos has experimentado a lo largo de tu vida, puede dejarte indiferente o puede empoderarte para cambiar esas actitudes que te impiden llevar una vida plena, acorde a tu forma de ser más profunda y autèntica.

La lectura de la Carta Astral puede proveer información valiosísima en esas situaciones de pérdida del equilibrio y vulnerabilidad.

En primer lugar, porque TE enfrentas con tu sombra, con aquello que no ve, con lo que no ha hecho consciente y que, justamente por eso, la vida le acerca como destino.

La Astròloga Lorena Bagatoli aclara que en sus consultas ahì es donde pone foco o luz sobre estos aspectos, para que, así, el consultante sea capaz de reconocer más recursos dentro de sí mismo y asi ser responsable de su vida, hacerse cargo de lo que les sucede y, a su vez, actuar con libertad Y poder transformar.

Desde mi mirada, la Astrología es un gps que guía, orienta, aclara. Es un saber noble No inventa. No es una fórmula mágica que aparece para resolvernos la vida. Es una forma de leernos a nosotros y a nuestro entorno, y trabajarlo para mejorar y poner en movimiento la carta.

Ninguna Carta Natal es igual a otra. Incluso si hay dos personas con el mismo mandala, no son la misma persona. Porque no somos solo energía, somos experiencia. Somos energía manifestándose. Somos el reconocimiento que tenemos de ella y la exploración interna que deseemos emprender.

¿Cómo te puede ayudar? ¿Para qué nos sirve conocer y saber nuestra carta natal?

Te puede ayudar a entender ¿Cuál es el sentido de lo que me está tocando vivir? ¿Por qué me está pasando esto que me está ocurriendo?, especialmente si me está tocando vivir algo complejo en mi vida. Porque nada es un accidente y todo tiene un sentido y tiene una inteligencia, hay un plan para cada uno de nosotros.

Tienen que ver con qué energía me está llegando, qué proceso de cambio y transformación tengo que vivir en este momento, en diferentes áreas de mi vida.

En qué áreas tengo que madurar y construir, en qué áreas tengo que vivir cambio y desapego, en qué otra área me tengo que transformar, en qué área de mi vida tengo que hacer crecer… Estamos viviendo múltiples procesos al mismo tiempo. Por el otro lado, la carta natal nos permite entender cómo funcionas tú. Es un mapa de nuestro ser, un manual de usuario.

En la medida que NOSOTROS comprendamos que NOSOTROS. mismos podemos ser nuestros propios guías para orientarnos y analizarnos, teniendo como herramienta la carta natal, la astrología tomará fuerza y se la utilizará para lo que fue creada: orientación y tranformaciòn personal.

Quién es LORENA BAGATOLI

- Nació en 1973 en Argentina.

- Es astróloga, Taròloga, maestra de Reiki e instructora de Chamanismo

- Fundó EXPANDIENDO.CONSCIENCIA, un espacio a través del cual brinda asesoramiento individual de carta natal, Revolución solar, carta Dracònica, Formaciones en Tarot y sesiones individuales, workshops de Astrología, Formaciones de Chamanismo integral y talleres para el crecimiento y empoderamiento personal.

Instagram: @expandiendo.consciencia

Web: www.expandiendoconsciencia.com.ar

Youtube: @expandiendoconsciencia333

Video de youtube: https://youtu.be/G6gDgT8r4ms

Reel de Instagram: https://www.instagram.com/reel/CrRbQHfvkIK/?utm_source=ig_web_copy_link