Conociendo la Bioastrología y sus grandes herramientas

Yo creía... Yo creía que las neuronas del cerebro no se regeneraban, hasta que estudie neurociencia y aprendí que existe la neurogenesis. Yo creía que la depresión sin fármacos no se curaba, hasta que haciéndome cargo aprendi a equilibrar mis fantasías con mi realidad. Yo creía que el cáncer no se curaba, hasta que empecé a trabajar y a investigar con profesionales de Medicina Integrativa y vi a cientos de personas curarse. Yo creía que las enfermedades aparecían porque si, hasta que aprendí Medicina Tradicional China y vi que las emociones heredadas o propias son las que enferman. Yo creía que las plantas medicinales eran parte del paisaje, hasta que aprendí sobre naturopatía y vi como ayudan a curar. Yo creía que la acupuntura era un cuento chino hasta que aprendí y vi que eliminaba el dolor. Yo creía las esencias florales de bach eran agüita de florero, hasta que aprendí y vi que muchos pacientes se curaban de ataques de pánicos. Y eso se lo debo al premio nobel Luc Montagnier y sus comprobaciones científicas sobre la memoria del agua. Yo creía que la astrologia era puro verso, hasta que fuí al centro astrológico de buenos aires, la aprendí y vi sus aciertos diarios. Yo creía que el tarot era cosa de brujxs, hasta que lo aprendí y vi que cualquiera que se prepare puede hacerlo. Yo creía que el poder y la fe se ponían afuera, hasta que aprendí que el poder y la fe se ponen adentro. Yo creía que dios era algo externo hasta, que aprendí y vi mi poder interno y me acepté como dios. Yo creía que tener guita te hacía una mala persona, hasta que aprendí que todo depende de cada uno. Yo creía que el otro me hacía cosas, hasta que aprendí que yo las permitía. Yo creía que la vida era injusta, hasta que aprendí que yo me ponía en el lugar de víctima. Yo creía que la luz era buena y la oscuridad mala, hasta que las transite y vi que no hay bueno ni malo, sino, lo que hace bien y lo que me hace mal. Yo creía que la felicidad te la generaban las cosas o personas de afuera, hasta que aprendí que la genero yo.