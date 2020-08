Consultorio Energético: la imaginación crea tu realidad

Mi nombre es Sol Morán y soy la creadora de Consultorio Energético, que es un Centro de Ciencias Esotéricas, y Espirituales para la evolución de la Consciencia.

Todas las personas nacemos y somos criadas por un conjunto de paradigmas que sustenta las ideas y de alguna manera nos van condicionando. De apoco esto comienza a alejarnos de quien verdaderamente somos. Esto desde ya, produce una serie de crisis en la vida de las personas, viviendo en esta dimensión tridimensional donde hay dualidad y distintas energías lo bueno lo malo, cosas que te gustan cosas que no, y distintos tipos de aprendizajes.

Cuando finalmente pude descubrir esta forma de ver la vida, todo comenzó a cambiar y lo que no le encontraba el sentido comenzó a recobrarlo. Esto fue gracias a explorar, bucear en mí, en las profundidades de mi alma, y no quedarme con lo establecido que aparentemente ES de una manera y cuestionarlo con un sólido sustento.

A vos querido/a lector/a quiero decirte que absolutamente todos tus deseos son realidad, y te voy a explicar porque y como. Partiendo de la premisa que no hay nadie a quien cambiar si no a uno/a mismo/a, parece una frase muy linda, pero en la misma esta el tesoro escondido. Las personas de tu vida simplemente son mensajeros que revelan la percepción que tienes de ellos o ellas mismas, es decir se encuentran proyectados así por el enfoque que tienes de ese otro, porque cuando lo piensas está dentro tuyo ese concepto de ese ser, en tu imaginación. Ya partiendo desde esta percepción, el poder vuelve a tu propio ser.

Siempre por una cuestión vibracional y energética, manifestamos lo que creemos que es verdad, no lo que queremos y esto lo indica la creencia que tenemos respecto al aparente otro o el tema en cuestión. Si algo no me gusta debo cambiar mi percepción de eso, revisar mi conversación mental privada, ya que estamos en un constante dialogo interno, recordemos finalmente que todo nace de lo invisible, de una idea abstracta-

Somos mente, somos energías somos vibración y desde nuestra consciencia de ser moramos en distintos estados de consciencia en nuestra maravillosa y poderosa imaginación humana manifestamos.

Mi gran maestro espiritual y referente es alguien que, aunque no lo haya conocido personalmente y no se encuentre en este mundo, significo y significa mucho en mi vida, el gran Neville Goddard. Para manifestar el deseo, es importante que comprendas, que el deseo es un aviso que eso que deseas es tuyo, es la señal. No podemos desear algo que no podemos tener.

Una vez identificado esto debo asumir una situación que implique mi deseo cumplido, y la clave de eso es visualizarlo en primera persona, y SENTIR, ya que el secreto es el sentir.

Cuando sentimos programamos nuestra mente subconsciente, la cual a su ves es la responsable de este piloto automático de dialogo interno, estamos hablando las 24 horas con nosotros mismos. Luego de eso debemos mantenernos en el estado de esa persona que ya tiene el deseo, y vivirlo en presente. El mundo tridimensional es un mundo de sombras, solo se crea en el mundo cuántico, que es un mundo con un tiempo más veloz.

La imaginación crea la realidad y esta en este mundo cuántico, ya que desde la mente podemos viajar rápidamente a cualquier tiempo.

Debo pensar, hablar y actuar como si eso que asumí ya lo tuviera, nuestro eterno tiempo es el presente y aquí esta todo el poder. Como el mundo de las formas, el mundo 3 D va otra velocidad, más lenta, lo que vemos aquí, es una manifestación de tus creencias pasadas. Entonces yo asumo que soy, y me mantengo fiel a mi deseo, y entiendo cuando veo mi realidad, que eso es producto del tiempo pasado.

Debo entrara en mi imaginación y cerrar la puerta de los sentidos físicos y permanecer morando en este estado de ser. Soltando los apegos, las dudas y jamás conversar con ninguna situación contraria a mi deseo. Habitas y moras aquí hasta que tu deseo se verá proyectado en tu realidad tridimensional.

Nada ni nadie puede venir a tu mundo si no lo has evocado, por eso tu enfoque respecto a tu deseo debe estar alineado completamente. Ejemplo si quiero dinero, pero me enfoco en mis deudas, tu enfoque, está en el opuesto a tu deseo, por lo tanto debo agradecer el dinero que tengo, asumir, persistir en mi deseo, no dialogar con los contrastes, no conversar con mi negatividad, ni con nada que me indique que yo no soy esa persona que ya tiene eso.

La aceptación de tu deseo es la sensación de paz, seguridad y alegría, tu estado de animo debe ser acorde a ese estado.

