Contorno Corporal: cuida y resalta tu belleza natural

Los resultados estéticos que se pueden conseguir son maravillosos y esto no discrimina género ni edad. Así como es natural que el paso del tiempo, de la edad y de los cambios físicos vayan modificando el cuerpo, también es necesario darse cuenta de que hay diversas opciones estéticas y quirúrgicas para verse bien, joven y armónicamente natural. Y allí es donde el “contorno corporal” aporta una mirada diferente”, nos cuenta en esta nota la Dra. Paola Cajide, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Ella considera que cada cuerpo es único, junto a sus sentimientos y expresiones. Por eso en su espacio en Resistencia, Chaco, se dedica a resaltar las curvas de cada persona, entendiendo sus necesidades.

“En busca de la naturalidad y la armonía en el contorno corporal, se pueden llevar a cabo diversos procedimientos como lipoescultura, abdominoplastía o hacerlos combinadas. Pero, aunque el gran desafío es obtener un abdomen plano, esto no se consigue sólo con una cirugía”, cuenta Paola.

En su centro cuentan con un gran equipo multidisciplinario conformado por el médico y compañero de vida de Paola, el anestesiólogo Dante E. Fernandez, un Psicólogo (Lic. Sebastián Cajide), una Kinesióloga (Lic. Jimena Soto) junto con una clínica donde se llevan a cabo el resto de los tratamientos médicos para cuidado en el postoperatorio. Al equipo se le suma la Diseñadora y Community Manager (Sonia Pegoraro).

¿Qué buscas transmitir a tus pacientes cuando entran a la consulta?

Que los cuerpos cambian según la edad, el sexo, la raza, la genética, los grados de envejecimientos, los embarazos, entre otros factores. Cada cuerpo varía según la realidad de cada individuo. En definitiva, no se puede tratar a todos los pacientes por igual. Llevar una vida saludable y activa es sumamente importante. De allí que los resultados naturales y armónicos son los que persigue como profesional. Es de suma importancia saber decir que no cuando el procedimiento no sería el adecuado o el paciente no tiene indicación para el mismo. La visión de un “todo” es relevante y la forma de conseguirlo es con la consulta médica previa, un buen diagnóstico y sólo entoncesllevar a cabo el tratamiento quirúrgico (o no) correspondiente.

¿Cuál es tu diferencial?

La función del especialista y mi diferencial no es sólo brindar una opción quirúrgica, sino saber acompañar, dar confianza y poder guiar a cada paciente hacia un gran resultado. Hay que llegar a la meta preservando los rasgos característicos de cada persona. El cuerpo es el envase para toda la vida, por eso lo ideal es sentirse en plenitud con él, más allá de la edad y la dieta. Busco brindarles a mis pacientes una experiencia sumamente satisfactoria, con resultados excelentes y notorios. Con la suma seguridad de que en sus vidas habrá un antes y un después, de que se vienen grandes cambios y que estoy dispuesta a acompañarlos. Quiero que tengan confianza en mí y en cada procedimiento, y creo que no es casualidad que después de cada intervención generamos con cada paciente un vínculo ameno y afectuoso.

Paola, ¿qué disfrutas de tu profesión?

Amo lo que hago. Sé que puedo ayudar a una persona a amar y respetar su cuerpo. Creo que el gran éxito en mis pacientes hasta ahora no es sólo por la cirugía en sí, sino entender que el diálogo con ellos es el factor humano fundamental que abre las puertas para comprenderlos. Lo demás es un plus de energías y buenos resultados, que se dan gracias al esfuerzo diario, la educación, la formación, la disciplina y la humildad. Una de las mayores satisfacciones que regala mi profesión es observar a mis pacientes felices con sus cambios y esperanzados por sus nuevos comienzos.

Datos de contacto : Consultorio: José María Paz 775, Resistencia, Chaco // Cel: 3624-067268 - [email protected] - IG Y FB: /drapaolacajidecirujanaplastica