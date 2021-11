Copacabana Papers, una obra cinematográfica dirigida por Fernando Portabales

Copacabana Papers es una obra cinematográfica creada por Fernando Portabales que busca difundir un mensaje claro: nunca claudicar en la búsqueda de los sueños. El director quiso rendir un homenaje a todos los artistas que aman esta profesión, reflejando en su trabajo un grito de libertad y, sobre todo, el legado de su amigo e inolvidable artista Sergio De Loof “El rey del under”. Hoy conversamos con el creador de este film quien nos cuenta más sobre su obra.

“El cuento comienza con una subasta para financiar el regreso de De Loof al centro de la escena, con un nuevo espacio artístico. Pero, tras un polémico cambio de planes y bajo acusaciones de estafa, él decide destinar ese dinero en un viaje a Río en búsqueda de una última polémica aventura: pasar sus días en el mítico Copacabana Palace, hotel de las grandes estrellas, el jet set y la realeza”, nos cuenta Portabales sobre esta historia basada en hechos reales.

¿Qué buscaste transmitir a través de este film?

Más cercano a un reality show que al género documental, “Copacabana Papers” es una declaración de principios y una historia sobre el ocaso después del éxito y el éxito después del ocaso. También hablamos sobre el valor de la amistad, la lealtad y de las tribus de los 90 que vinieron a cambiarlo todo.

Buscamos también contar, a través de nuestra historia, la historia de muchos, exponiendo temas difíciles de los que nadie quiere hablar. La idea es alentar a no abandonar nunca la belleza y el amor como el único camino.

¿Quiénes han contribuido para llevar adelante esta producción?

Esta película fue posible gracias a la colaboración de muchos artistas que donaron sus obras y amigos que ayudaron a que De Loof pudiera viajar a Río. Esto fue posible debido al mecenazgo de Amalia Amoedo y Marcelo Franco; a Victoria Noorthoorn y Lucrecia Palacios; junto al Museo Moderno, la fundación IDA y al equipo de trabajo con el cual, luego de 3 años de trabajo, logramos terminar este proyecto tal cual la soñamos.

¿La película verá luz en otros países?

La película comenzó recibiendo su premio a “Mejor Largometraje” en Italia cuando todavía era un trabajo en progreso. Luego participó de la competencia argentina de BAFICI y ahora está viajando a muchos festivales y países como Corea, Alemania, España y Japón.

¿Cuáles son las sensaciones que les han quedado de este proyecto?

Vivimos tiempos difíciles. Fue duro perder a De Loof semanas después de la inauguración de su gran muestra en el Moderno. La primera sensación es que hay cosas que están destinadas a pasar, como si estuvieran escritas. Sin dudas hay que estar atento a las señales que da el universo.

Otro sentimiento, es que no hay que darse por vencido nunca. No detenerse ante la adversidad y continuar trabajando para hacer realidad los sueños, hasta en el escenario más hostil. Esa es la gran enseñanza que me dejo De Loof y este proyecto.

Fernando, ¿dónde será exhibida la obra?

La película se puede ver en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. Las próximas funciones son el jueves 4 y el viernes 5 de noviembre a las 18 horas. También tendremos una función especial el sábado 6 en el marco del Pride y de ARTEBA.

Por último, ¿cómo fue el estreno del film en el Museo Moderno?

Fue una noche muy bella y con el afecto de muchos amigos. Un pianista abrió la velada con las melodías favoritas de De Loof con autores como Debussy, Satie y Chopin.

Fue muy lindo ver representantes de varias generaciones y escenas como Miuki Madeleine y sus espléndidas hijas, Wallas de Massacre y Benito Laren. También concurrieron artistas vanguardistas como Galaxia y Mar, los amigos íntimos de Sergio y nuestras familias. Fue un hermoso homenaje.

Datos de contacto: Instagram: @copacabanapapers - Obra cinematográfica dirigida por Fernando Portabales - IG: @amigonuevo // email: [email protected]