CREDITO CARAS

Las constelaciones familiares son una técnica terapéutica que busca identificar y resolver problemas emocionales de una persona a través de su familia. Se basa en la idea de que los patrones familiares inconscientes pueden afectar la conducta de uno y que pueden tener su origen en el pasado.

¿Qué significa para vos Corazón Mágico y cómo nació este proyecto? ¿De dónde proviene su nombre?

Corazón Mágico es una proyección de quien Yo Soy, a los veintidós años cuando estudiaba derecho experimente crisis de pánico y angustia. Al profundizar que los miedos de mamá se estaban manifestando en mi vida a través del síntoma, comenzó mi camino de autoexploración y auto sanación a través de diferentes herramientas y una de ellas fueron las constelaciones familiares.

Corazón Mágico representa que cuando algo nace desde tu corazón todo es posible en tu vida, es por eso su nombre. Nació en mi interior en el año 2015, como un deseo de expandir lo que desarrollo hace 16 años, mostrar y acercar a las personas el universo infinito que vive en nuestro interior y que al momento de hacerlo consciente es una potente herramienta de transformación, así como lo ha sido en mi vida.

En un mundo donde cada vez más personas buscan herramientas para sanar y crecer emocionalmente ¿Qué respuestas busca uno cuando constela su clan familiar?

Buscan respuestas sobre el fracaso de sus relaciones, su relación de escasez con el dinero, aumentar su autoestima, transformar su angustia, comprender infidelidades, la falta de independencia, no comprar su casa propia, el vivir con sus padres en la adultez, tener parejas no disponibles, el estrés, el miedo a independizarse, trabajar para otros y no tener su propio negocio y un largo y extenso etcétera. A través de las constelaciones puedes profundizar en todos los aspectos de tu vida.

La conexión emocional y la sanación son pilares fundamentales en las constelaciones familiares ¿Cómo podemos accionar cuando notamos que somos personas que no estamos disponibles para una relación?

No estar disponibles para una relación es el resultado inconsciente de ser pareja emocional de alguno de nuestros padres y por consecuencia no estar ocupando tu lugar en la vida. Para transformar este desequilibrio será necesario que la persona estudie su familia para comprender el origen por el cual se convirtió en pareja emocional y desde ahí iniciar un proceso profundo de autoexploración y auto sanación que se traducirá en una vida en equilibrio y dando espacio a que una relación estable se manifiesta en tu vida.

Existe un miedo usual a lo desconocido, sobre todo a indagar en la historia de nuestros ancestros y los orígenes de nuestros impedimentos ¿Cómo podemos explicarle al lector en simples palabras lo que se siente al constelar?

Cada persona tiene una experiencia única con la constelación por lo que no te puedo decir que sentirán, si puedo explicar con certeza que se generan grandes procesos de sanación en la vida de una persona que está dispuesta a iniciar este proceso acompañado de las constelaciones ya que es una herramienta que trabaja con el inconsciente emocional que es desde donde todos nosotros creamos nuestra vida.

