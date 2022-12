CORDOBA MOSAICOS

CREDITO CARAS

Se llama Mariana Frascarelli, y le dicen Maru. Nació y se formó en Buenos Aires, junto a sus tres hermanos. Se recibió de licenciada en comercio exterior, pero hizo un cambio de vida rotundo cuando se mudó a Córdoba en el año 2009.

Actualmente se dedica a crear proyectos que incentivan la creatividad utilizando principalmente la técnica de mosaiquismo. Miles de mujeres la siguen desde las redes.

Sus propuestas ofrecen una variedad de actividades manuales y de ¨crecimiento personal, con herramientas que ayudan a gestionar positivamente diversas situaciones.

¿Qué te inspiró a la hora de crear tu emprendimiento?

Cuando me mudé a Córdoba no tenía mucha vida social y durante un tiempo viajaba con frecuencia a Bs As. En uno de esos viajes y por ¨casualidad¨, me anoté en un curso de mosaiquismo y me apasionó.

En unas horas aprendí a manejar un poco las herramientas e hice mi primer trabajo. Me sentí súper realizada porque si bien me encanta trabajar con las manos, no me consideraba especialmente habilidosa. Ese día solo pensé en pasarla bien, fui sin expectativas y disfruté mucho de mi amateurismo.

¿Cómo podemos aprender a trabajar con esta técnica?

Esta es la mejor parte! Se puede utilizar simplemente un martillo pequeño y algunos azulejos y lograr un trabajo divino, utilizando la técnica Trencadis que significa ¨trozos¨.

Con pedacitos de azulejos se forma una especie de rompecabezas y se genera un diseño.

Quienes quieran lograr piezas con formas predeterminadas, por ejemplo para realizar un mandala, se utilizan herramientas manuales de corte que son sencillas de usar.

¿Qué líneas de productos desarrollaron?

Un valor diferencial es que fabricamos de manera artesanal muchos de los materiales que se utilizan en esta técnica y eso permite tener más libertad y recursos al momento de crear. En nuestras tiendas ofrecemos azulejos artesanales, piezas de cerámica, de vitrofusion, etc.

Nos encanta crear colores nuevos, texturas y piezas exclusivas. Con todo esto, más la energía que aporta cada persona que los utiliza, se logran piezas únicas.



¿Cuál es la receta para lograr que los clientes sigan eligiéndolos?

Tenemos 3 pilares fundamentales: Empatía, innovación y confianza.

El método que utilizo para transmitir la técnica es simple y concreto. Aun las personas que se consideren poco habilidosas, logran trabajos muy buenos. Se cómo se siente esa persona que por primera vez intenta hacer algo nuevo, y desde ese lugar, nos conectamos.

Innovar y crear esta en mi adn, me motiva generar nuevas propuestas.

Y la confianza es tal vez lo más importante. Luego de los primeros pasos, las personas se sueltan y confían en el proceso de aprendizaje.

Los trabajos que logran, siempre superan sus expectativas! Ahí es donde ocurre la magia: comparten su experiencia y nos recomiendan.

¿Cómo es el proceso en la selección de las materias primas que utilizan y cuál es el diferencial de la marca?

Los materiales que pueden utilizarse son muchos: azulejos, cerámicas, espejo, vidrio, mostacillas, piedras, venecitas, gemas…casi ilimitado. Lo único indispensable es definir si el trabajo estará en el interior o a la intemperie, para elegir los materiales, adhesivos y soportes adecuados.

¿De qué manera se involucran con el cuidado del medio ambiente?

Reciclar materiales es una parte divertida y creativa en esta técnica. La reutilización de materiales: vajilla rota , sobrantes de obra, son solo algunos ejemplos. Y también los objetos que se intervienen pueden ser piezas usadas. Recrear o transformar una mesa, un espejo o una maceta pueden ser lindos desafíos para enamorarse del mosaiquismo.

¿Cuáles son las metas para el 2023?

Sin dudar, expandirnos. Estados Unidos y puntualmente Miami es la próxima meta.

Estamos planificando la estrategia y desarrollando la idea. Queremos que sea una propuesta novedosa y una experiencia integral para quienes se acerquen a conocernos. Hacer una fusión de gastronomía y arte.

¿Cuáles son las modalidades de venta, donde podemos encontrarlos?

Actualmente tenemos 4 locales comerciales, 2 en Córdoba y 2 en Bs As. Cada sucursal tiene productos propios y diferentes porque lo artesanal está muy presente en nuestro concepto. Cada sucursal cuenta con su propia tienda online y realizamos envíos a todo el país.

