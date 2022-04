Cosmética amigable con el medio ambiente

CREDITO CARAS

Noelia, ¿cuál fue la motivación que te llevo crear WALA COSMETICS?

Sin duda promover el consumo consciente, cuidar el planeta y los animales creando productos de alta calidad para que las personas quieran probar la cosmética natural, vegana y libre de crueldad animal. Si bien hoy en día muchas personas están atravesando este cambio, creo que hay mucho camino por recorrer y es algo que debemos trabajar todas las marcas en conjunto con un mismo fin.

¿Cuál consideras que fue tu mayor éxito?

Encontrar algo que me apasiona y poder trabajar de eso. Crear productos cosméticos, pensar en su textura, su aroma, sus ingredientes y sus propiedades; imaginar y diseñar su envase; trabajar en la forma de comunicar. Hoy en día miro hacia atrás y no puedo creer que esté haciendo algo que me gusta tanto y nunca imaginé. Me gusta sentir que puedo aportar algo al mundo para que sea un lugar mejor, contribuir a erradicar los modelos de belleza imposibles que nos imponen hace años me parece una tarea súper importante también. Poder tener voz para decir en una marca de cosmética que belleza es cuidarnos, me parece algo increíble.

¿Qué le recomendarías a una mujer que sueña con lanzarse como emprendedora?

Formarse ante todo, investigar y estudiar. Eso es la base de todo emprendimiento, con trabajo duro y mucho amor en lo que hacemos es una fórmula que no puede fallar. Hay que tener paciencia, saber que no siempre tenemos avances lineales, que por momentos retrocedemos y nos estancamos, pero equivocarnos y seguir adelante es parte del aprendizaje.

¿Cómo está presente el cuidado del medio ambiente en tu línea de skin care?

El cuidado del medio ambiente es parte del espíritu Walá. Las tapas de nuestros envases son de madera de bambú porque es un material biodegradable y nos ayuda a reducir el consumo de plástico y los desechos. Actualmente estamos buscando la manera de implementar la reutilización de los envases para trabajar de manera circular.



¿En qué te gusta poner el foco al crear tus productos?

En que las personas son todas diferentes, sus pieles, sus gustos, preferencias, y rutinas diarias. Por eso siempre brindamos varias opciones de un mismo producto, por ejemplo tres opciones de hidratantes de día, dos de hidratantes de noche, efecto mate o glow y aromas cítricos, dulces o florales. Poder brindar siempre la posibilidad de elegir es una de las cosas que más nos gusta de Walá.

