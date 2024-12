Counselor Paula Leonor Insua

CREDITO CARAS

Como Counselor especializada en acompañar psicológicamente a Personas Altamente Sensibles (PAS), y en muchos casos también con Alta Capacidad, frecuentemente me planteo cómo sería más adecuado psicoeducar sobre esta temática para que no sea solo contemplada desde las dificultades sino también desde todo su potencial.

Suele suceder que el término “sensible” sea solamente asociado con nuestra dimensión emocional y especialmente con las emociones no tan agradables (como la tristeza), cuando el concepto abarca una realidad mucho más amplia y compleja.

En ese sentido, sería más adecuado referirnos a una “alta sensitividad” ya que las PAS suelen tener una mayor reactividad emocional a partir de poseer un sistema neurosensitivo más sensible y agudizado que las hace percibir los estímulos sensoriales y cognitivos más rápidamente y de manera más intensa y profunda por lo cual pueden estresarse con mayor facilidad, pero también les permite ser más conscientes, empáticas e intuitivas entre otras ventajas. De hecho, el rasgo se apoda científicamente como “Sensitividad de Procesamiento Sensorial”.

Por otro lado, si bien muchas personas buscan ayuda terapéutica a partir de poseer el rasgo y desconocerlo y como consecuencia de haberse descuidado y adaptado inconscientemente a las características de un mundo que mayoritariamente no comparte dicha condición, es cierto también que la mayoría de personas con Altas Capacidades también son PAS y que, en muchos casos (aunque no siempre), destacan en diferentes ámbitos como el arte, el deporte, la literatura, las ciencias, etc.-

Esto significa que quienes son capaces de percibir, procesar y reaccionar a mayor cantidad de información de su entorno pueden pensar y desempeñarse más adecuadamente en determinados ámbitos y actividades y ser más empáticas, pero también afrontar dificultades asociadas a esa misma condición. Por todo ello, es importante buscar ayuda psicológica especializada siempre que sea necesario.

