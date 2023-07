Daniel Maquez, Fotógrafo profesional

CREDITO CARAS

Daniel, ¿desde cuándo te dedicas a esta profesión?

Hace más de 30 años que soy Fotógrafo profesional.

He cubierto miles de eventos a nivel nacional e internacional. Eso me permitió tomar fotos de todo tipo: paisajes, cultural, gubernamental, urbano, deporte, publicidad, corporativo, eventos sociales, retratos. He llegado a exhibir mis fotos tanto en el Congreso de la Nación Argentina como en revistas.

Mi pasión por la fotografía comienza en 1990 a los 18 años cuando era un estudiante de la carrera de ingeniería. Mi curiosidad por saber cómo funcionaba una antigua máquina de fotos que estaba en un baúl de mi padre me impulsó a inscribirme en la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la República Argentina (AFPRA).

Allí conocí a mi primer profesor, Mario Castañeda. El me infundió el amor por esta profesión.

El recorrido que fui haciendo estos años ha sido de constante formación y actualización. Desde iluminación, moda, retratos, contenidos y video. Además, estoy terminando un curso de Piloto de drone. Estoy fascinado.

En Nordelta está tu estudio DMdeltaestudio, ¿cómo surgió la idea?

Dmdeltaestudio nace en Nordelta con proyección a nivel nacional e internacional dado que integramos innovación con experiencia.

La fotografía me hace muy feliz y siempre fui un innovador. De ahí es que me surge la idea de crear un estudio de fotografía diferente, abierto y dinámico.

DMdeltaestudio es un concepto joven que recrea los antiguos estudios de foto, donde las personas iban a tomarse fotos profesionales para guardar en su álbum familiar.

¿Qué querés decir con que es abierto?

Es el primer estudio de fotografía con local a la calle. Hemos armado un circuito moderno en el que hay muchas opciones para hacer producciones de todo tipo. Desde luces led, flashes de estudio, luces de neon, equipos de última generación.

¿Cuáles son los servicios que brindas allí?

Lo que más me piden es la cobertura con foto y video de eventos sociales: 15 años, bodas, fotografía de bebes y familiares. También eventos corporativos, moda, foto-producto, eventos deportivos. A su vez, realizo trabajos en el exterior como producciones de colecciones de ropa, books, material para difusión de turismo e intercambio cultural.

El estudio me da infinitas posibilidades tanto para hacer producciones de interior como exterior.

Datos de contacto:

Instagram: @dmdeltaestudio