DE LA MANO DE LEMAN, LES MOSTRAMOS LOS MUEBLES QUE NO PUEDEN FALTAR EN TU HOGAR

Con la evolución de la pandemia y la cuarentena muchos decidieron cambiar y mejorar sus muebles como por ejemplo incluir un recibidor para los zapatos, el alcohol en gel y a su vez darle a ese espacio tan funcional, una decoración única

Leman muebles es una fábrica de muebles a medida, pero también incluyen en su catálogo de ventas por ejemplo espejos redondos, divisores de ambientes en hierro y cristal, hamacas colgantes, entre otros.

Encontrar el diferencial:

Lo primero que visualizaron fue que no existía una tienda que vendiera muebles con estética, a medida, de calidad y a su vez que el precio sea accesible.

“Tratamos de que los muebles combinen con el ambiente, brindando ideas y asesoramiento.

Adaptamos nuestros muebles al espacio para que no carguen a lo visual y a su vez brindando la funcionalidad que el cliente necesita”

“Al ser una empresa joven innovamos junto a los clientes modelos nuevos todo el tiempo, no decimos que no a nada y siempre estamos incorporando cosas nuevas. Tratamos de que todo lo que se venda bajo nuestra marca, tenga un plus de diseño.

Todo lo que hacemos en Leman es con pasión y alegría”.

DONDE ENCONTRARLOS:

La fábrica se encuentra en Valentín Alsina, pero también realizan envíos a todo el país.

https://www.instagram.com/leman_muebles/

Mail: [email protected]

Tel: 7537-1768 //Cel: 11-60252193