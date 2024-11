De la Moda y los Famosos en Buenos Aires, a la Paz de Concordia

CREDITO CARAS

Todo empezó cuando era muy joven; siempre me atrajo el arte y la belleza, y encontré en el maquillaje una forma de fusionar ambas cosas. Empecé con trabajos pequeños y, con el tiempo, fui ganando reconocimiento. Tuve la suerte de trabajar en producciones importantes y con celebridades, lo que me abrió muchas puertas.

Además de trabajar con celebridades, también te involucraste en el mundo de la moda. ¿Cómo fue esa experiencia?

El ritmo es vertiginoso, el nivel de creatividad y exigencia es altísimo, y siempre hay algo nuevo por aprender. Trabajar en moda es estar al tanto de las tendencias y saber adaptarlas a diferentes personalidades y contextos. Es un ambiente estimulante, pero también muy demandante.

En algún momento decidiste abrir tu propia escuela de maquillaje. ¿Qué te motivó a hacerlo?

Creo que fue una mezcla de mi amor por el maquillaje y el deseo de transmitir lo que había aprendido. Sentía que había mucho por compartir, no solo técnicas, sino la pasión por esta profesión. Además, formar a nuevas generaciones me hacía sentir que contribuía a la industria de una manera más profunda.

Sin embargo, tomaste una decisión que sorprendió a muchos: dejar Buenos Aires y mudarte a Concordia. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?

Después de años de trabajo a un ritmo tan intenso, me di cuenta de que necesitaba un cambio. Buenos Aires es maravilloso, pero también puede ser agotador. Buscaba un lugar donde pudiera disfrutar de un estilo de vida más tranquilo, donde pudiera reconectar conmigo misma y darle otro enfoque a mi carrera. Concordia me ofreció eso y mucho más; aquí he encontrado un equilibrio que, en Buenos Aires, ya no era posible.

¿Cómo fue la transición de trabajar con celebridades y en moda a vivir y enseñar en Concordia?

Al principio fue un poco extraño, especialmente porque mi vida siempre había estado llena de estímulos y presiones. Pero, con el tiempo, fui encontrando satisfacción en cosas más simples y en la cercanía de la comunidad. Concordia me permitió conectar de otra forma con mis alumnos y con la gente que me rodea.

¿Sientes que dejaste atrás algo al tomar esta decisión?

Más que dejar algo atrás, siento que he ganado mucho. La moda y los famosos seguirán siendo parte de mi historia, pero ahora puedo disfrutar de lo que hago sin el estrés constante de una ciudad tan intensa como Buenos Aires. Mi carrera sigue siendo importante, pero hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia.

