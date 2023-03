"De las calles de Buenos Aires al escenario mundial: la impresionante carrera del músico argentino ganador del Grammy, y nominado los dos úl

CREDITO CARAS

¿Cómo comenzó tu pasión por la música y cuál fue tu formación musical?

Desde muy chico sentí una gran atracción por la música, especialmente por el piano. Comencé a estudiar piano a los 7 años y luego decidí estudiar musica en el conservatorio Julian Aguirre. A lo largo de mi carrera he ido desarrollando mi interés por diferentes géneros musicales, pero siempre he tenido una gran pasión por el tango y el jazz.

Entrevistador:¿Cuáles han sido algunos de tus mayores logros en la música? sé que has tenido el orgullo de ganar el Grammy. ¿Podrías contarnos más sobre eso?

Dani Vila: Sí, junto a Eduardo Pérez Guerrero ganamos el Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Tango en 2012 por el disco "Tango Como Yo Te Siento", el cual contó con la colaboración y voces de importantes artistas como Valeria Lynch, Patricia Sosa, Julia Zenko, Guillermo Fernández, Raúl Lavie, Fernando Soler, Maria Grana, y el trompetista Arturo Sandoval ese momento Eduardo era su manager ,y me convoco para hacer este maravilloso álbum con una impresionante sinfónica y arreglos del maestro Pugliano ,Callandrelli y mios, También hemos sido nominados en los últimos dos años al Grammy junto con Eduardo Pérez Guerrero y Jorge Calandrelli.

Entrevistador:¿En que estas trabajando actualmente con Eduardo Perez Guerrero

VILA actualmente estoy trabajando en un proyecto de maridaje musical con un vino de Nanci Guerrero, que incluirá un código QR donde se podrá escuchar la música arreglada por mí, en el álbum han trabajado varios artistas multi-Grammy como kike Purizaga ganador de 4, Federico Britos ganador de 8 ,y la ingeniería del maestro Carlos Albarez ganador de 17 premios ,cantando las canciones Nanci Guerrero en el CD que irá acompañado de su vino.

¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con artistas de renombre como Valeria Lynch, Sandro, Ricardo Montaner y Joan Manuel Serrat, Chico Novarro, Luis Jara y Américo , dis tremendos artistas de Chile . Con Eva Ailion de Peru , con Lucesita Benitez de Puerto Rico,

junto a Estela Raval y los Cinco Latinos en un espectáculo en el Miami Dade Count junto a Bonny Em , Claudia de Colombia , Billy Cafaro y Nicola Di Bari .

Trabajar con artistas de renombre es siempre un gran placer y un honor para mí. He sido el director musical de Valeria Lynch por varios años y me encanta trabajar con ella. Trabajar con Sandro en los últimos discos , especialmente el póstumo , en en cual participaron Cristian Castro , Chayanne , Il Volo , Alejandra Guzman , Franco Devita, Abel Pintos, Soledad ,es un orgullo para mí, y con Ricardo Montaner junto a Patricia Sosa , un duets, y Joan Manuel Serrat y Cesar Isella también duets, he tenido el gusto de trabajar en proyectos internacionales.

¿Cuáles han sido tus mayores desafíos como músico?

Uno de mis mayores desafíos ha sido seguir evolucionando y creciendo como músico a lo largo de mi carrera. Siempre trato de aprender algo nuevo y desafiarme a mí mismo en cada proyecto que realizo. Además, el mundo de la música es muy competitivo y es importante estar siempre actualizado y en constante evolución.

¿Cuáles son tus planes futuros en la música?

Mis planes futuros en la música incluyen seguir trabajando en diferentes proyectos, tanto en el tango como en el jazz. Me gustaría seguir desarrollando mi carrera como arreglador y productor musical y seguir colaborando con grandes artistas de renombre internacional.

¿Cuál es tu consejo para los músicos jóvenes que están comenzando en la música?

Mi consejo para los músicos jóvenes es que sigan su pasión y siempre se desafíen a sí mismos a crecer y evolucionar en su carrera musical. También es importante trabajar duro, tener una mentalidad abierta y estar siempre dispuestos a aprender y colaborar con otros músicos.