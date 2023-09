De tener miedo a los perros a ser una exitosa estilista canina, la historia de Claudia y su evolución tecnológica con MascotaMás

CREDITO CARAS

Claudia quien hace diez años tenía miedo a los perros, un temor que parecía insuperable, hoy se define a sí misma como una estilista canina, alguien que busca dar estilo y elegancia a cada uno de sus peludos clientes. Fue de un día para el otro, luego de hacer el curso, comenzó a atender en la peluquería y ya no tuvo miedo, "los perros son lo que ves, no acarrean problemas y no porque no hablen, porque sí se comunican, pero de otra forma" afirma con una sonrisa. En todo este tiempo, nunca ha sido mordida por un perro, una muestra de la confianza y el respeto mutuo que se desarrolla entre ella y sus clientes caninos.

Durante la pandemia, su negocio enfrentó desafíos significativos, pero gracias a las medidas sanitarias implementadas y la comprensión de las autoridades locales, la peluquería pudo seguir funcionando de manera segura.

El local de Claudia se destaca por su agenda ajustada y su trabajo con “ventana a la calle” como lo define ella, de manera que los clientes puedan ver cómo interactúa con los animales para generar confianza.

Entre las anécdotas divertidas que ha acumulado a lo largo de los años, destaca una en la que un perro simuló descompensarse durante un baño, solo para levantarse como si nada cuando llegó su tutora. Parece que la actuación era parte del encanto de este travieso cliente que de ahí en más comenzó a llamarse “el artista”.

Claudia enfatiza la importancia de adaptar los cuidados a cada tipo de perro y recomienda a los clientes la frecuencia de visitas a la peluquería según las necesidades individuales de sus mascotas. Su servicio se destaca por brindar información y orientación personalizada a los clientes, ya que comprende que, incluso dentro de la misma raza, los mantos y pelajes pueden variar considerablemente.

Una de las claves del éxito de Claudia es la adopción de la tecnología en su negocio. La plataforma MascotaMás ha transformado la forma en que gestiona los turnos, permitiéndole trabajar de manera más eficiente. Claudia menciona que esta herramienta le ha facilitado su trabajo hasta en un 80%, ya que sus clientes ahora pueden sacar turnos por su cuenta. "Adaptémonos a la tecnología que nos facilita a todos. Después de trabajar, ahora tengo una vida," nos dice Claudia con una sonrisa.

Claudia nos revela que la temporada alta para su peluquería comienza en noviembre, y aconseja a los dueños de mascotas que reserven sus turnos con anticipación. Con su pasión, profesionalismo y la ayuda de MascotaMás, Claudia Jacob continúa brindando estilo y amor a las mascotas de Miramar, haciendo que cada visita a su peluquería sea una experiencia inolvidable tanto para los peludos clientes como para sus dueños.

La peluqueria Claudia Jacob MundoCan está ubicada en la Avenida 37, n 1202 en Miramar.

