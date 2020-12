Mi Sol de Mil Colores: decorá y refaccioná tu casa en forma sustentable y holística

¿Cómo nació tu pasión por emprender para mejorar los espacios y mobiliarios de las personas?

Te diría que estoy segura que nací con pasión en mi ADN. No entiendo la vida sin pasión, es el motor que me mueve día a día a crear siempre y aprender de todo. Para emprender es súper importante la pasión, hacer lo que ames, saber que el camino no siempre puede ser sencillo pero si tu norte lo tenes claro, se logra. Mi Familia, mis raíces, mis maestros son parte de mi pasión y de ellos fui aprendiendo muchas cosas que un día hicieron que despertaran en mí.

Soy Gaby Yommi, Diseñadora de Interiores, y siempre ame el diseño, la deco y lo estético. Los pilares de “MI SOL DE MIL COLORES DECO”, son cooperar en la sociedad a crear conciencia sustentable y que seamos consumidores responsables. Así es, como recuperamos, renovamos, reutilizamos y restauramos muebles y objetos. Lavamos, pintamos y retapizamos muebles. Sumado a todo ello, he aprendido a tener una mirada holística de la vida y así la estoy llevando a la decoración. ¿Qué significa? mirar las viviendas en su totalidad, como a las personas.

Contanos las tendencias en materiales y estilos que se destacan en tu servicio

Nuestro servicio es personalizado y es muy importante que la casa de nuestros clientes sea el reflejo de ellos mismos y su estilo de vida. Nos interiorizamos mucho en ello, a fin de poder asesorarlos en forma adecuada a sus necesidades. Ofrecemos desde este año servicios integrales en Decoración y Arquitectura, refacciones de viviendas, locales y oficinas. En nuestros trabajos podrán ver que buscamos espacios prácticos, luminosos, la mezcla de estilos de muebles, las flores frescas y fibras naturales. Amo el juego de texturas y colores.

Hoy el mercado de pintura nos ofrece un abanico de opciones y soluciones para decorar en forma sencilla, fácil y a bajo costo. En el mercado contamos con las pinturas removibles, pinturas orgánicas en polvo a base de caseína y las epoxi para cerámicos y pisos. Sin dejar de lado el revolucionario mercado de los vinilos en baldosas que nos ofrecen soluciones fantásticas a la hora de elegir una obra seca. En cuanto a baños y cocinas, la tendencia que viene pisando fuerte los diseños en griferías.

Qué hábitos tuviste que adoptar este último tiempo para adaptar tu servicio a la nueva realidad?

Este sí que ha sido un año de muchísimo aprendizaje. Al inicio de la cuarentena en donde no era posible salir de casa, comencé haciendo vivos, enseñando tips en deco a mis seguidores. Luego vino una serie de muchísimos VIVOS con otros emprendedores de diferentes rubros. El tiempo se prolongaba y creía importante en mover la rueda de la sinergia. De este modo moveríamos las ventas on line y la economía emprendedora. Dio resultado y conocí personas maravillosas este año.

Me dedique a dar Talleres personalizados a bellas personas, que hoy feliz puedo decir que logre llegar hasta Misiones y se han animado a emprender también, dos genias como Lorena y Ana. Continuo dando Asesoría On line privada. Luego comenzamos nuevamente con recaudos a retirar muebles para retapizar, pintarlos o lavarlos. Ya hemos refaccionado varios baños y cocinas en este último trimestre.

¿Cuáles son los nuevos desafíos que se vienen en la empresa?

Seguir CREANDO LO INEDITO, con MIRADA HOLISTICA, ya que vinimos a este mundo a dejar huella.

Para contacto: Gabriela Yommi - Diseñadora de Interiores // IG: @misoldemilcoloresdeco - 54 11 6299-8952 // FB mi sol de mil coores Deco

