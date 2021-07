DECOVINS: dándole un nuevo sentido a tus espacios

Karina Galán es una profesional de la psicopedagogía que, durante la pandemia, buscó darles paso a sus hobbies: la decoración de interiores y la restauración y venta de muebles antiguos. Ella se define como una persona apasionada, curiosa y con gran motivación, por lo que decidió apostar por su proyecto personal al que nombró DECOVINS. Hoy conversamos con ella quien nos cuentan más sobre su espacio.

“Empecé a redescubrir mis PASIONES y encontré que me motivaba desde hace un tiempo tener un proyecto propio. Por esa razón quise realizar un proyecto encausado a la decoración vintage. Eso sí, tenía claro que quería que siguiera gratificándome, me permitiera crear y a la vez me ayudara a evadirme un poco de la realidad que estamos atravesando”, destaca Karina.

Con gran personalidad y oficio, la emprendedora decidió apostar por su deseo y conformó su espacio que, en la actualidad, ayuda a sus clientes a darle un nuevo sentido a sus espacios.

“El desafío es el ingenio, la creatividad, ofrecer un servicio específico, personal, adaptado a las necesidades y gustos de los potenciales clientes. Para diferenciarme necesitaba generar un lazo, subir contenido en redes y crear un canal de comunicación. Fue difícil, pero pude conseguirlo”, afirma la creadora de Decovins.



¿Cuándo nació tu hobby?

No lo tengo muy claro, pero sí sé que desde siempre me transportaron esas esquinas, fachadas de antaño y las calles empedradas, me siento de esos años. En la actualidad, renuevo mi energía y agradezco que me siga sucediendo. Amo las paredes rotas, de ladrillos gastados, los ventanales altos y los muebles antiguos de madera virgen y tallada.

¿Cuál es el objetivo de tu emprendimiento?

Me gusta que resalte mi estilo, esa es la impronta de cada proyecto. El diseño se define a través del arte de representar aquello que queremos ver, transmitir y resolver. Me planteo preguntas, premisas y transito un proceso con una idea que me direcciona hacía la elección.

Con DECOVINS busco poner la lupa en convertir un espacio despojado y sin personalidad en un ambiente que cobre identidad. Las reglas decorativas son cada vez más difusas. La mezcla de colores, estilos y formas, ¡están hoy completamente permitidas! Ser libres, jugar y dejar atrás las convicciones de lo que se debe hacer.

¿Cuál es el vínculo que se genera con tus clientes?



Una de las mayores satisfacciones se da cuando logro que mis clientes se dispongan al cambio, depositando total confianza y libertad para elegir. Cuando se animan a que los espacios tengan algo de antes, de ahora, algo de allá, algo de acá, ¡y algo de color! No dejarlos a la deriva, cada uno con su encanto, ¡es solo cuestión de permitirse innovar!

Además, intento que se tome mayor conciencia del medio ambiente, ya que la restauración contribuye a la no forestación y ahorro económico, un consumo más responsable, utilizando materiales naturales y de calidad.

Es un trabajo personalizado adaptado al gusto y estilo del cliente. ¡A diferencia de los muebles nuevos!

Además, si el mueble u objeto tiene una historia familiar y una carga emotiva, logramos que perdure en el tiempo de manera artesanal, que nos acompañe con su nueva impronta, brindando magia con los colores, pero sin perder su ESENCIA única.

¿Se puede ser feliz con pequeños objetos?



¡Claro que sí! ¿Quién dijo que la felicidad depende de grandes adquisiciones? Cacharros, muebles con historia, cucharones de abuelas, repisas de campo y que se yo cuantas cosas más hay en mi cocina. Me enamoran los objetos que representan el paso de los años.

Una de las preguntas que suelo hacer a los clientes es: ¿Tu hogar de que estilo es? ¿Y tu vida? ¿De qué estilo es? ¡Elegí la forma y el estilo que quieras si te hace FELIZ, yo elijo los enlozados heredados de mis abuelos que alegran mis mañanas con café con leche…

