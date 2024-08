Del Gimnasio al Consultorio: El Viaje de Franca

CREDITO CARAS

Franca, contanos cómo fueron tus comienzos.

Comencé trabajando como profesora de gimnasia, impartiendo clases en diferentes gimnasios de la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal. El título de profesora me fue otorgado por el Club Ferrocarril Oeste como Instructora Nacional de Aeróbicos y Preparación Física. Durante ese período, también trabajé como entrenadora personal. Además, fui directora del primer gimnasio abierto las 24 horas en la ciudad de Olivos, Vicente López, durante 2 años. Ejercí esta actividad laboral durante 13 años. Durante ese lapso de tiempo, también trabajé como profesora y modelo en Baja California Sur, Los Cabos, México. Tres años antes de finalizar con esta profesión, comencé a estudiar la carrera de psicología mientras seguía trabajando como profesora de gimnasia.

¿Qué enfoque de análisis utilizas?

Realicé mi carrera de psicología en Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano. Al finalizar mis estudios, comencé a trabajar en Centros de Salud Mental: el Centro Dos y el Centro Rascosky. En ambas instituciones, me formé como psicoanalista, tomando como referencia los diferentes modelos teóricos que forman parte de esta especialización dentro del psicoanálisis. Obtuve un título de postgrado de la Universidad de La Matanza como especialista en psicoanálisis clínico con orientación a adultos.

En la actualidad, brindo atención psicológica a niños, adolescentes y adultos, tanto de forma presencial como virtual. En mi práctica cotidiana y en mi vida personal, intento integrar todas las fuentes de conocimiento que me han nutrido y formado como persona y profesional. No me limito a un solo método de trabajo; más bien, utilizo las herramientas necesarias que cada paciente requiere en cada sesión para explorar diferentes perspectivas sobre los desafíos que la vida les presenta

¿Cómo proyectas tu marca a mediano plazo?

Mi objetivo es atraer pacientes que valoren la importancia de la salud mental para lograr un mayor bienestar físico, psíquico y social. Quiero que reconozcan mi experiencia a través del trabajo compartido y estén dispuestos a invertir en su propio autoconocimiento de manera integral, auténtica y seria.

¿Qué te diferencia de otros profesionales en tu actividad?

La principal distinción radica en mi formación en diversas áreas de la salud. He adquirido experiencia tanto en el CUERPO como en la MENTE, además de una comprensión profunda de la transformación a través del ARTE. En la actualidad, es poco común encontrar profesionales capacitados en múltiples disciplinas que se dediquen regularmente a la práctica clínica.

Mi formación psicológica es integral y personal. Como parte de mi compromiso, me someto a análisis como paciente dos veces por semana y participo en dos grupos de estudio que exploran la complejidad y la integración de las mentes humanas desde diversas perspectivas. Además, superviso semanalmente mi trabajo clínico con un psiquiatra psicoanalista para abordar los obstáculos que surgen.

Si comenzaras de nuevo, ¿harías algo diferente?

No sé si cambiaría algo si volviera a empezar. Todas las pasiones que he decidido desarrollar fueron pensadas, sentidas y llevadas a cabo con convicción y entusiasmo. He estado rodeada de maestros y maestras que me han acompañado en mi crecimiento y en mi desarrollo como persona año tras año.

