Diego Ortega: dueño de DOCO

- ¿Cuándo sintió la necesidad de trabajar de manera independiente?

Digamos que, desde siempre, de chico usaba el taller de mi papá para fabricar alguna cosa y venderla. Luego, en la facultad estudiando agronomía, compré un viejo jeep en un remate, lo arreglé y viajaba por los campos buscando tesoros, restaurándolos y vendiéndolos. Contraté a algunas personas para que me ayudaran a restaurar lo que traía del campo y alquilé un lugar, porque el volumen empezó a crecer. Mi mamá me ofreció comenzar un negocio juntos, y así fue. Ella vendía y yo fabricaba. Armé talleres de todo tipo: carpintería, herrería, marmolería y hasta fabricaba mis propios herrajes. Después, un amigo que quería armar un Novecento en Córdoba, me dijo si me animaba: “Si te animas vos, yo también. Luego, me contactaron de Bowen y Fifty, y comenzamos a armar locales en todo el país. También me llamaron de hoteles de turismo extranjero, armando cuatro lodge para HYH Outfiters y oficinas comerciales, era una locura, hasta mi mujer se incorporó para ayudarme, dejando de lado su profesión como fonoaudióloga. Hoy, somos socios y creamos una marca: DOCO. Armamos un showroom donde ofrecemos diseños exclusivos de muebles y objetos seleccionados, muchos de ellos importados por nosotros desde India.

- ¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

¡El jeep que compré en el remate cuando empecé! Mi Viejo me decía: “cuántas horas llevás arriba, y cuántas abajo?”, y él solo se respondía: “por lo menos cuatro por una”. Los fracasos son parte imprescindible del aprendizaje, te colocan en tu lugar y te obligan a doblar el esfuerzo y a reinventarte.

- ¿Qué diferencial considera que lo convierte a Ud. en un vanguardista?

Charles Eames, era un vanguardista, no yo. Me queda grande la palabra.

- En su profesión, ¿qué rol tiene hoy en día la comunicación?

No soy bueno en la comunicación, pero creo que hoy, con tantas herramientas, es muy importante empezar a conectarse. Yo soy muy corto en esto. Mi única comunicación fue el boca a boca, hoy desde DOCO nos estamos abriendo un poco más a las redes sociales.

- Si pudiera darle un consejo a alguien que recién se inicia, ¿cuál sería?

Esfuerzo y compromiso. Problemas vas a tener siempre, simplemente es como te paras ante ellos. Todo es cuestión de esfuerzo. El que más hace, más aprende. Nunca creer que la tenes clara, todo es muy dinámico.

Datos de contacto : Av. San Martin 1166 - Colonia Caroya, Cordoba - IG: @diegoortega.cia / DOCO.