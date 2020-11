Amor Omnia Vincit: diseño para sentir y conectar

Hace dos años, casi sin querer, Miranda Lovera Elisiri inició su emprendimiento. “Pintando unos muebles para mi hermana, quedaron bien, lo disfruté, la ayudé y junto con el incentivo de mi familia, decidí darle vida a Amor Omnia Vincit", dice Miranda, que asegura que su sueño siempre fue sencillo: “encontrar en mi día a día la felicidad más allá de las circunstancias”.

- ¿Siempre le gustó el diseño?

Sí, siempre me apasionó el diseño de interiores y la construcción. ¡Me encanta! Hice miles de cursos, siempre compré revistas, hago y deshago en mi casa, pero no imaginé que algún día me iba a dedicar 100 porciento a esto. Me gusta escuchar a las personas que forman parte de mi emprendimiento, desde carpinteros hasta clientes. ¡Así es como encuentro por donde debo ir! Soy productora de seguros, pero con Amor Omnia Vincit estoy emprendiendo mi mayor aventura. Hoy, con 35 años, siendo mamá de Guadalupe, Emma y Martina, puedo canalizar lo que me apasiona y en donde encuentro muchas mujeres dispuestas a crear y alcanzar sus sueños. Todas tejemos redes para llegar a nuestro mayor ideal. Me siento muy acompañada por muchas de ellas.

- ¿Qué característica considera que es distintiva de Amor Omnia Vincit?

Mis productos están apuntados a dormitorios, pero tengo como regla básica, no estatizar los muebles, sino que sean versátiles. Hoy ofrezco una línea amplia, con respaldos, mesas de luz, cómodas, almohadones, cosas que hagan del espacio donde vivimos un lugar más cálido. Sobre todo en estos tiempos de introspección.

- ¿Cuál es su canal de venta principal?

A pesar de que mi canal de venta es virtual, mantengo la idea de que la atención humana es fundamental. Por eso, en cada una de las consultas que recibo en mi Instagram o WahtsApp estoy detrás respondiendo y aun elijo no automatizarlas ni delegarla .

- ¿Cómo imagina que será la evolución de su emprendimiento?

Como objetivo futuro, quiero lograr un estilo que la gente reconozca a simple vista ¡y dar más posibilidades de trabajo e inspirar a quien lo necesite! Nada surge de un momento a otro, ni mágicamente. Como diría Fito Paez: "Con taco aguja en pista de hielo".

Datos de contacto : WhatsApp: (011) 5586 7906 - IG: @amor.vincit.omnia.ok - Fotos: @ph_gabrielsamanta