Diseños selectos que acompañan el crecimiento de lo más chicos

Piccolo nació hace poco más de dos años como una marca de indumentaria para niños de cero a dieciocho años, ofreciendo diseños exclusivos y originales. Sus dueños, Araceli Soria y Nicolás Gadea, charlan con Caras y nos cuentan sobre su búsqueda de ofrecer un servicio de primera calidad. “Nuestro principal objetivo siempre fue el de acompañar un momento único de tu vida: el de crecer”, destaca Araceli quien agrega que “con mucho entusiasmo e ilusión, junto con mi pareja, Nicolás, dimos el primer paso: dejar de trabajar bajo relación de dependencia para adentrarnos en el mundo de ser emprendedor”.

Desde la marca se encontraban haciendo sus primeros pasos en el rubro, y con una gran pasión por la moda de niños, trabajaron incansablemente para lograr darle forma a lo que siempre soñaron: hacer de Piccolo un lugar mágico. “Somos un espacio en el que, además de buena atención, podés encontrar prendas únicas para todo tipo de ocasión. El reparar cada detalle es lo que hace que nuestros clientes vuelvan a elegirnos”.

¿Cuál consideran que es su diferencial?

Sin lugar a duda lo que nos diferencia del resto, es la cuidada y minuciosa selección de los diseños de nuestras prendas. En Piccolo nos mantenemos siempre fieles a nuestro estilo. Proponemos prendas diversas e innovadoras, géneros unisex y abarcamos a todas las edades; desde el nacimiento, hasta el inicio de la preadolescencia. Nuestro deseo es que todo aquel que llegue a Piccolo, se identifique y encuentre aquello que está buscando.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Observar a los niños lucir nuestras prendas, que nos envíen sus fotos y nos hagan parte de momentos únicos y tan importantes, nos llena de alegría, al igual que el vínculo especial que se genera con nuestros clientes. Son, definitivamente, las más grandes satisfacciones que nuestro trabajo nos brinda.

¿Qué consejos le darías a alguien que quiere emprender?

Mi principal consejo es que no pierda la constancia y sea perseverante; creo que todo aquello en lo que depositemos amor, finalmente da sus frutos. Insistir en que no pierda el foco y siempre tenga presente por qué empezó. Soy partidaria de que no hay que esperar el momento “ideal”, sino que uno mismo lo construye; lo crea. Siempre que se desee algo con el corazón, es un buen momento para animarse a dar el primer paso.

¿Cómo se proyectan? ¿Qué es lo que se viene a futuro?

Apuntamos a continuar expandiéndonos; abriendo nuevas sucursales y alcanzando a muchas más personas. Aprovecho esta oportunidad para compartir con ustedes que muy pronto se viene nuestra propia colección capsula, la cual estamos muy ansiosos y felices por presentar. Por último, quiero agradecer a mi equipo que me apoya y acompaña en todo momento. Sin ellos nada sería posible ya que, indudablemente, son el pilar de Piccolo.

Conoce más en www.piccolokids.com.ar o en su perfil de Instagram.

Para contacto: Piccolo - Tapia de Cruz 707, Escobar, Buenos Aires. //WhatsApp 1140791117 - Mail : piccolo.escobar@hotmail.com.