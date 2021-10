DIVINE: cuidando la belleza y la salud de sus pacientes

DIVINE Centro de Belleza surge gracias a la pasión por la estética de su creadora, Hilda Rodríguez, quien quiso invitar a sus clientes a que conozcan un estilo de vida diferente, donde los cuidados de la piel sean una prioridad. Hoy ella charla con nosotros y nos cuenta más acerca de sus tratamientos de calidad en el mercado.

“Considero que no solo se trata de verse bien estéticamente, sino también de tener una piel saludable. Por esa razón, resolví capacitarme como Dermatocosmiatra, ya que mi objetivo principal es enseñar y reeducar a las personas a conocerse bien la piel y a la aplicación correcta de productos según su biotipo cutáneo”, afirma Hilda, quien busca concientizar a sus pacientes sobre la importancia de los cuidados personales, especialmente los cuidados de la piel.

Por otra parte, la profesional también destaca la importancia de la Estética Corporal, área donde brinda un servicio completo. “Hay que resolver la problemática de lo que implica la identificación, definición y diseño de procedimientos ideales, estos se aplican en los protocolos de tratamientos estéticos corporales procurando mejorar, prevenir, cuidar el mantenimiento de la piel que presenta alteraciones cutáneas”, resalta Hilda quien además es Podoesteticista y Podocosmiatra y detalla la importancia del cuidado de nuestros pies.

¿Qué servicios tienen a su disposición?

Nuestros servicios son adaptados según las necesidades de cada paciente en particular, realizando un diagnóstico previo, acompañado de una entrevista muy personalizada en la que se tienen en cuenta sus hábitos cotidianos, alimentación, actividad física, estrés, ingesta de agua, etc. De allí surge un protocolo adecuado a la problemática a tratar, ya sea en tratamientos faciales como acné, pieles sensibles, rosácea, pieles deshidratadas, etc.

En cuanto a tratamientos corporales los más recurrentes son los de disminución de celulitis, adiposidad localizada, foliculitis (vello encarnado), tratamientos para estrías, día de Spa (exfoliación corporal, fango con Algas, masajes relajantes) y muchos más...

Todos los tratamientos son realizados con productos y aparatología adecuada, con un seguimiento que incluye fotografías para comprobar la mejoría y un protocolo domiciliario que se debe cumplir.

Hilda, ¿cuál considera qué es su diferencial en el mercado?

El diferencial que nos caracteriza es la atención personalizada, con los tiempos adaptados a todas las personas que cumplen horarios de trabajo.

La ubicación alejada, rodeados de naturaleza, hace el complemento a un día de Spa o cualquier tratamiento, disfrutando de un momento de relajación y preparando un ambiente armónico con fragancias y sonido.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

En pandemia fuimos uno de los rubros más castigados, ya que las actividades en contacto directo con las personas fueron de las más restringidas. Por esa razón, comencé a confeccionar necesers para regalar con la capsula de productos, ya sea de Skincare, como también para el cuidado de las manos, Spa de pies, Kit de ducha con jabón líquido + manopla exfoliante.

De esta manera, apostamos a las fechas especiales ofreciendo los productos por las redes sociales de un modo más atractivo. Gracias a esto, nacieron los discos pads reutilizables para la higiene facial, vinchas, scrunchies y Box de higiene facial con miniproductos para neceser de viaje.

Todos ellos fueron ideados por mí y confeccionados con ayuda de una persona más idónea en el tema. Fue una manera de crear pensando en una oportunidad más…

¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?

En principio se busca brindar profesionalismo y eficiencia en nuestros tratamientos, que ofrecen soluciones sin ser invasivos. Estos tratan a cada paciente con la exclusividad y confianza que merece.

¿Cómo se proyectan a futuro?

El futuro es realmente prometedor, estamos proyectando un Divine Centro de Belleza en Capital y continuaré trabajando fuerte por los sueños, siendo atrevida con dichos deseos para brindar mis tratamientos a muchas personas más.

Datos de contacto: Divine Centro de Belleza – de Hilda Rodriguez, Dermatocosmiatria y Estética Corporal // Trenque Lauquen – Pcia Bs As - Whatsapp: 1128527138 - IG: @divinecentrodebelleza - FB: Divine Centro de Belleza.

