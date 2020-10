Dormir Vestida: descansa de una manera cómoda y a la moda

Evangelina López es dueña y creadora de Dormir Vestida una marca que nació a finales de 2019 como un proyecto personal. En el día de hoy desde la marca conversa con CARAS y nos cuenta sobre cómo ha sido este camino hasta la actualidad. “Estuve muchos años buscando un producto que me identificara, que realmente sea útil y fuera diferente, un producto que a simple vista te haga decir ¡LO QUIERO!” recuerda Evangelina sobre su deseo y destaca que “actualmente, diseño y confecciono pijamas de diferentes estilos, con telas suaves, frescas, delicadas y por sobre todo estampadas y muy coloridas”,

En Dormir Vestida este año incorporaron a la venta el aromatizante textil de la marca, a pedido de las clientas y, como novedad hace pocos días lanzó tazas ilustradas haciendo juego con el diseño del pijama. “Los pijamas están inspirados en mujeres que disfrutan de estar en sus casas cómodas, alegres y bien vestidas. También para aquellas que buscan conciliar sueños con prendas suaves y llenas de colores para acompañarlas en la aventura de soñar y descansar”, afirma la emprendedora.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

En medio de la pandemia donde mi producto pasó a ser la estrella, tuve que adaptarme al nuevo método de compra de insumos por WhatsApp: contactar proveedores nuevos, trabajar a contrarreloj ante la escasez de materiales y aun así lograr tener un producto terminado. La venta online incrementó y hubo que hacer mucho hincapié en este sistema ya que los pedidos fueron en aumento, por eso tuve que reorganizar los envíos con moto y correo por la alta demanda.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

No hay un pijama que se parezca a otro, son todos diferentes. Si bien el diseño es el mismo y los colores y estampas también, depende donde haga el corte de la tela y según como quede el estampado, no logras reproducir un pijama igual a otro. Por lo tanto, son únicos e irrepetibles y eso es lo que más me gusta.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?

Tengo el foco en varios lados. Primero en la calidad de la tela y la confección del pijama, luego en la atención al cliente, para poder satisfacer las necesidades cuando realizan consultas, en la presentación del producto y el tiempo de entrega.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Las mayores satisfacciones que me da Dormir Vestida (además de disfrutar de diseñar y pensar pijamas) es sentir orgullo de ver cada prenda terminada, saber que es un producto argentino, hecho por una mujer para mujeres. Me encanta recibir fotos y mensajes de mis clientas usándolos y valorando el producto que reciben. Ellas se dan cuentan de la calidad y perciben cada detalle que se prepara para ser enviado: desde el aroma de la prenda hasta la tarjeta que lleva cada caja. Mi satisfacción más grande, es que vuelvan a comprar y ¡eso sucede!

Datos de contacto: www.dormirvestida.com.ar - IG: @dormirvestida - Cel.: 1165950494 - mail: dormirvestida@gmail.com.