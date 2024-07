Dr. Antonio Arévalo: Compromiso Ético en Cirugía Plástica

CREDITO CARAS

Antonio ¿Cuál es su opinión sobre la importancia de ser un buen médico antes que un buen cirujano plástico?

Ser un buen médico implica tener una formación humanística y mística por una carrera que te marcará hasta el último de tus días, implica haber comprendido el juramento Hipocrático. Un buen médico lleva implícito ser una buena persona, entonces serás un buen cirujano plástico.

¿Cómo influye esto en la práctica profesional?

A priori implica tener una gran responsabilidad desde el primer día de la consulta, hasta el día del alta del paciente y si tienes una buena formación, siempre se va a priorizar el bienestar del paciente en todas sus esferas, sobre todo el aspecto humano, la mística de un médico estará impresa en cada una de sus actos.

¿De qué manera la formación médica integral y la ética profesional contribuyen al éxito y la seguridad de los procedimientos de cirugía plástica?

En principio, la buena formación va de la mano de la ética; un profesional sin ética no es integral. Si un médico no está bien formado, bien preparado y no basa su accionar en la ética, las probabilidades de éxito, son menores. La seguridad, también se verá muy comprometida.

¿Por qué es importante para un cirujano plástico pertenecer a una sociedad científica o asociación profesional?

Además de que la pertenencia a una sociedad garantiza la certificación del profesional, también le permite al médico especialista mantener constante actualización de sus técnicas así como de avances tecnológicos; todo esto en pro a brindar mayores opciones a sus pacientes; en tanto y en cuánto a tiempos, formas y recursos.

¿Qué beneficios conlleva tanto para el médico como para sus pacientes?

El constante aprendizaje beneficia tanto al especialista como al paciente, se traduce en menos complicaciones post- operatorias, en un manejo adecuado en caso de que aparecieran (que no es una cuestión menor), y por ende los resultados son satisfactorios y gratificantes.

¿Cuáles son algunos criterios clave que el público puede utilizar para evaluar si un cirujano plástico es un buen médico además de ser hábil en su especialidad?

Partiendo de su manejo en la evaluación médica, con una precisión de diagnóstico; no de una presunción. Un especialista no especula ni adivina un diagnóstico, evalúa condiciones físicas, historial médico, hábitos alimenticios. Además, debe tomarse en cuenta su asertividad, su empatía, su capacidad de entender las expectativas del paciente y su buen manejo de las opciones según el diagnóstico. Y recalco un cirujano plástico debe pertenecer a una organización científica ejemplo SCPBA, SACPER, etc., en otras palabras un cirujano plástico debe ser buscado en estas sociedades científicas como miembro titular.

¿Qué rol juegan la actualización constante y la participación en congresos y cursos de educación continua en la práctica de la cirugía plástica?

Por lo que venimos conversando, en la cirugía plástica, bien sea reparada o estética, se manejan procedimientos de gran complejidad, por ello es fundamental mantenerse actualizado y esto se traduce en RECUPERACIONES MÁS RÁPIDAS Y RESULTADOS ÓPTIMOS

¿Cómo puede un paciente investigar y verificar la credibilidad y la experiencia de un cirujano plástico antes de someterse a un procedimiento?

Puede verificar en las páginas oficiales de las diferentes sociedades que agrupan a la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora ( ASPS, FILACP, SACPER, SCPBS, AACE).

¿Qué consejos ofrecería a las personas que están considerando someterse a una cirugía plástica para asegurarse de elegir al cirujano adecuado y recibir el mejor cuidado posible?

Verificar primeramente que sea un especialista recibido y certificado. Luego, su trayectoria y experiencia dentro de la especialidad. Además, es importantísimo considerar el lugar o lugares donde lleva adelante sus cirugías. El sanatorio debe manejar altos estándares de bioseguridad, contar con todas las especialidades, con unidades de terapia intensiva y personal médico, técnico y de contención de alto nivel.

