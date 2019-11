Dr. Franco Gómez: glúteos bien up

Se acerca el verano, y con el las urgencias de querer estar a punto para ponernos la bikini y sacarnos la remera. Comienza la carrera desenfrenada por querer hacer dietas express y obtener soluciones rápidas.

Nos ofrecen infinidades de tratamientos, y dietas que prometen resultados milagrosos. ¿Pero es así? ¿Cómo saber si esto es cierto y si no afecta nuestra salud? Lo recomendable es siempre ir a una consulta con un profesional idóneo en el tema; como es el caso del Dr Franco Gómez, médico estético (MN 135.862), que está triunfando en el campo de la medicina estética y Antiage, ofreciendo una completísima gama de tratamientos con tecnología de punta.

Hoy les vamos a hablar de este novedoso tratamiento ideado por el Dr. Franco Gómez que se llama Glúteos up, y en dos meses de tratamiento lograrás tener unas pompis con altura y redondas.

El tratamiento glúteos up lo pueden realizar hombres y mujeres, y consta de Endopeel glúteos, procedimiento inocuo, rápido, efectivo e indoloro que logra levantamiento glúteo. No es un relleno, no requiere reposo, no tiene efectos adversos, Contraindicaciones: embarazos, lactancia, implantes glúteos.

Mecanismo de acción: actúa exclusivamente en músculos glúteos generando aumento de tonicidad, reafirma, levanta, redondea glúteos, disminuye flacidez del área tratada. Duración 6 meses aproximadamente (depende de hábitos higiénicos dietéticos).

Esto se combina con peptonas, que generan hipertrofia del músculo para el crecimiento del mismo, y con electroestimulación glútea. El objetivo de la electroestimulación es tonificar y fortalecer las fibras que forman los distintos grupos musculares. De la mano de un profesional lograrás resultados duraderos en el tiempo, sin arriesgar tu salud.

