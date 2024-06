Dr. Ignacio Cello

CREDITO CARAS

Dr, ¿cómo fueron sus inicios y su recorrido en la Medicina?

Me recibí de Médico en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe allá por Diciembre del 2017. Posterior a ello, viajé a los Estados Unidos para realizar una Tecnicatura en Inglés Médico e Inglés Avanzado, en Boston, Massachusetts, para luego realizar en simultáneo la residencia de Cirugía General en Bahía Blanca y el Posgrado en Medicina Estética de la UBA entre el 2018 y el 2022 . Luego de graduarme en ambas áreas, dediqué mi práctica a la Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, rotando por los siguientes nosocomios: Hospital Italiano de Buenos Aires, Hospital de Clínicas José de San Martin, Hospital Santojanni y el Hospital Tornú en los últimos dos años. Actualmente me encuentro formando parte del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Fernández, en Palermo, por medio de la UBA; además poseo un consultorio privado en Puerto Amarras en la ciudad de Santa Fe, y trabajo aquí en capital en Recoleta en CRENYF, formando parte del equipo del Dr. Di Diego, quien es mi mentor, amigo y maestro.

¿En qué prácticas se especializa?

Me especializo principalmente en Armonización Facial, auriculoplastia, aumento mamario y lipoescultura mínimamente invasivas, prácticas que he perfeccionado con el tiempo gracias a estar al lado de, como dije previamente el Dr. Juan Manuel Di Diego, pionero en la cirugía plástica endoscópica y de alta complejidad en nuestro país. También dedico parte de mi práctica a la curación de heridas avanzadas con Plasma Rico en Plaquetas. Pero en mi práctica diaria, lo que más me solicitan mis pacientes son los fillers, tanto de labios, o como me gusta llamarlos a mi “LoveLips”; como así también la Rinomodelación con Ácido Hialurónico.

¿En qué aspectos ayuda la Cirugía Plástica en sus pacientes?

La Cirugía Plástica ayuda no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, devolviendo la autoestima a las personas, haciéndolas sentir mejor y recuperando esa energía vital de su juventud al encontrarse frente al espejo la persona que una vez fueron o que siempre quisieron ser. Es por ello que creo que el profesionalismo, la calidad humana, la empatía y porque no un poco de arte, podría ser por lo que me eligen mis pacientes.

¿Qué objetivos tiene por delante?

Proyecto crecimiento, pero no solo profesional, sino también académico, debido a que debo actualizarme constantemente y las oportunidades también crecen para ello gracias al apoyo de las sociedades científicas y la industria que me permiten mantenerme al día sobre las mejores técnicas estéticas siempre a fin de dar una atención de calidad a mis pacientes.

Si tuvieras que iniciar nuevamente en tu profesión, ¿qué harías diferente?

El camino fue largo, muy duro y hasta por momentos injusto, pero no cambiaría nada, soy un agradecido a la vida que tuve, a la carrera que elegí y a las personas con quienes he trabajado estos últimos años, de todos he aprendido y me han ayudado a llegar al día de hoy.

Datos de contacto:

Instagram: @drnachocello

Email: [email protected]

WhatsApp: +549 342408529