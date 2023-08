Dr. Norberto Muratore: El auge de la rinoplastía en Mendoza

CREDITO CARAS

Dr. Muratore, ¿cómo comenzó tu carrera en la práctica médica?

Mi historia comienza en la Facultad de Medicina de la UNC, donde luego de recibirme como Médico, ingreso a la residencia de ORL en clínica Godoy cruz, allí hago mi especialidad y luego mi subespecialidad en Rinoplastia Estética y Funcional.

¿Cuáles son los servicios que brindas a tus pacientes?

Si bien no dejo mi actividad como Otorrinolaringólogo, en la actualidad tengo una dedicación casi exclusiva a la Rinoplastia tanto Estética como Funcional y al tratamiento estético de pabellones auriculares.

¿Cuáles son los proyectos que tienes por delante?

Actualmente la mayoría de mis pacientes provienen de Mendoza, San Juan y San Luis, también estamos recibiendo pacientes de Chile, lo cual nos hace proyectar a mediano plazo la posibilidad de realizar turismo sanitario, que incluirá además de la cirugía, hospedaje, traslados y visitas a distintos puntos turísticos de la ciudad, (museos, bodegas, etc.) durante la estadía del postoperatorio, dando así una experiencia más satisfactoria para los pacientes.

¿Cuáles son tus diferenciales como Médico?

En Mendoza hay pocos Otorrinolaringólogos que se dediquen a realizar estética de nariz y por otro lado los Cirujanos Plásticos no realizan la parte funcional, por ende, ofrecemos una buena opción para aquellos pacientes que no respiran bien y que además desean una mejora estética. Es decir, corregimos ambas situaciones en un mismo acto quirúrgico.

¿Cómo se conforma tu equipo de trabajo?

En clínica Godoy Cruz cuento con un equipo administrativo con excelente atención al paciente, desde la recepción de turnos para consultorio, hasta la internación el día de la cirugía. En quirófano cuento con el personal de enfermería, con vasta experiencia en manejo de pacientes sometidos a cirugías de nariz, garganta y oído, me acompañan también, un Médico Anestesiólogo, técnicas en anestesia, un Médico Cardiólogo y mi instrumentador personal. En algunas ocasiones tengo algún residente como ayudante.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Provengo de una familia humilde y trabajadora que, si bien recibí todo su apoyo, económicamente fue muy difícil que yo realizara mis estudios en la Facultad de Medicina, trabajé a la par mientras estudiaba como mozo en un restaurante. Luego de recibido comencé haciendo guardias y consultorio de clínica médica en centros de salud en zonas muy conflictivas de la provincia. Una vez que comencé mi residencia en clínica Godoy Cruz todo fue cambiando y mi situación fue mejorando progresivamente, por eso creo personalmente que cada momento de mi vida por la cual he transitado me ponen en el lugar que estoy y es por eso que tampoco cambiaría nada de lo que he hecho.

Datos de contacto:

Instagram: @rinoplastia_drmuratore

Teléfono: 2616 153771 – 2613 467089