Dra. Adriana Tytiun: “existe la salud visual plena después de los 50 años”

La Dra. Adriana Tytiun es médica egresada de la UBA, y cuenta también con un Master en oftalmología. Ella es especialista en Cirugía Refractiva, Córnea, Cataratas y Superficie Ocular siendo una referente en dichas áreas. Ejerce como docente en las universidades de Buenos Aires, UCA, Maimonides , así como en Sociedades Nacionales e Internacionales. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Refractiva, Córnea y Catarata. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más acerca de su labor profesional.

“Creo en la dedicación personalizada a mis pacientes. Considero que la relación con ellos sigue siendo el principio de la cura. Cada persona debe comprender cuál es su enfermedad para realizar juntos el tratamiento y seguimiento. Siempre les digo que "los ojos se los llevan puestos", de manera que es importante entender qué les está pasando y cómo debe ser su seguimiento”, destaca Adriana.

La Dra. Tytiun cree firmemente que cada persona tiene el derecho y la posibilidad de acceder a la salud visual plena y así nos lo reafirma. “Como médica oftalmóloga busco la excelencia, estar siempre en la cresta de la ola, estar actualizada. Por otra parte, me dedico a la enseñanza, especialmente de oftalmólogos en formación y de especialistas, lo que me obliga a estar al día en todos los aspectos de mi profesión”.

Adriana, ¿qué buscas brindarles a sus pacientes?

El paciente generalmente llega preocupado, o habiendo averiguado en las redes información confusa o errónea. Hay que tomarse el tiempo para escucharlos, entenderlos y explicarles qué sí y qué no, y qué es lo mejor para ellos, aunque a veces la solución no es inmediata y haya que esperar un tiempo para conseguirlo.

¿Hubo algún tema que haya aumentado actualmente en sus consultas?

En este momento existe una gran curiosidad por los tratamientos de la presbicia. Y la industria está respondiendo a esta nueva tendencia con el desarrollo de lentes intraoculares premium de nueva tecnología y diseño.

El gran boom hace unas décadas atrás, fue la cirugía con láser para evitar la necesidad de usar anteojos o lentes de contacto, pero teníamos una deuda con la población mayor de 40 años. Hoy podríamos decir que hay una solución para cada paciente.

La posibilidad de utilizar la cirugía de cataratas como refractiva, es decir, que el paciente deje de necesitar los anteojos en forma imprescindible para poder manejarse en la vida, ya es una realidad. No todo paciente debe o puede ser operado, pero a partir de los 50 años, en pacientes sanos, tenemos soluciones muy interesantes.

Después de todos estos años, ¿qué te gusta de tu profesión?

Para ser un buen profesional en lo que sea, es fundamental mantener encendido el fuego sagrado. Soy una privilegiada, ya que amo lo que hago, me encanta la cirugía, pero más me gusta la relación que se establece con mis pacientes. Me siento honrada por ser reconocida por mis pares como docente y marcadora de tendencia.

Es imposible estar más de 30 años en una especialidad y seguir al día sino te apasiona lo que haces. Y la oftalmología, a pesar de lo que piensen otras especialidades, es extremadamente divertida.

¿Cómo ves tu profesión a futuro con lo que está pasando en el mundo?

La gran pregunta de hoy es cómo seguir actualizándose y crecer en un ambiente virtual. Si bien el zoom es una novedad que llegó para quedarse, el encuentro presencial con los colegas y con los alumnos no puede compararse a ningún tipo de realidad virtual.

Durante toda mi carrera visité y compartí experiencias en hospitales nacionales e internacionales de la mano de colegas. También estuve en contacto directo con la realidad oftalmológica de las provincias argentinas. No hay duda de que no hay manera de suplir lo que te da la presencialidad.

De manera que creo que ese es el gran desafío. No cómo hacer mejores los encuentros virtuales, sino como mejorar la seguridad para reestablecer el encuentro.

