"Dra. Antonella Cusumano: La Revolución del Botox en Odontología y Estética"

Dra. ¿Cómo evolucionó el uso del botox en odontología el último tiempo?

El botox en odontología, más que en lo estético, evolucionó en lo terapéutico. Permite a los dentistas abordar problemas como el bruxismo, la sonrisa gingival y los trastornos de la articulación temporomandibular sin realizar tratamientos invasivos. En cuanto a lo estético, en los últimos años se ha permitido a los odontólogos la aplicación del botox en la zona facial, ya que somos los profesionales con mayor conocimiento en la anatomía de cabeza y cuello.

¿Existen riesgos o efectos secundarios comunes asociados con el uso del botox en tratamientos dentales y estéticos?

Después de la aplicación, el paciente puede presentar:

Ligero dolor en la zona.

Inflamación en el punto de inyección que desaparece a las 48 horas.

Hematoma que desaparece entre el 5º y el 7º día.

Picazón en la zona de inyección.

Los síntomas de relajación muscular aparecen entre el 2º y el 5º día.

El botox, bien manipulado y aplicado de forma correcta, no tiene efectos secundarios. Es muy importante explicar al paciente que, después de la aplicación, no debe friccionar la zona ni inclinar la cabeza por 4 horas. Siempre les digo a mis pacientes que no le tengan miedo al botox, ya que tiene excelentes resultados tanto para el tratamiento terapéutico como estético. En lo estético, es preventivo: previene la aparición de nuevas arrugas, borra arrugas leves y atenúa arrugas intensas. Es muy importante comenzar con la aplicación del botox antes del quiebre de la piel.

¿Qué recomendaciones le darías a alguien que está pensando en colocarse botox?

Que no lo dude; la verdad es que tiene resultados increíbles y muy naturales, sin modificar las facciones. El botox actúa a nivel muscular, mejora las líneas de expresión y las arrugas leves. Por eso, no duden en prevenir que esas arrugas se intensifiquen.

¿Cómo determinas la dosis adecuada de botox para cada paciente y qué factores influyen en la decisión?

Hoy en día está muy de moda el baby botox, que son microdosis de mucha menor cantidad. Se usa en pacientes jóvenes menores de 30 años y da un efecto de frescura con resultados suaves. En pacientes de más de 30 años, las dosis son mayores, pero la cantidad a aplicar depende de la profundidad de las arrugas.

¿Cuánto dura el efecto del botox?

El botox tiene una duración de entre 6 meses y 1 año; generalmente, la duración en la mayoría de los pacientes es de 8 meses. Esto depende de algunos factores, como por ejemplo, el hecho de si la persona realiza ejercicios a diario, lo cual puede reducir la duración. También es diferente para una persona que comienza a aplicarse botox desde temprana edad en comparación con un adulto en el que las arrugas están muy acentuadas. En general, las aplicaciones pueden ser cada 6 meses, pero no antes.

Antonella, ¿qué otros tratamientos de medicina estética realizas en el consultorio?

Además de los tratamientos que les mencioné anteriormente, en mi consultorio realizo relleno en labios, mejorando la hidratación y, en otros casos, aumentando el volumen. Otro de los tratamientos estéticos que realizo es el blanqueamiento dental, algo muy solicitado por mis pacientes. En otra nota, les contaré todos los detalles sobre estos tratamientos.

Agradecemos a la Dra. Antonella Cusumano por compartir su experiencia y conocimientos sobre el botox, brindando valiosa información para nuestros lectores en CARAS.

Para Conocer Más:

Instagram: @dra.antonellacusumano

Whatsapp: 3815602594