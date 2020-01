Dra. Carolina Borghi: ginecóloga especialista en medicina genética y reproductiva

¿Cómo decidió ejercer la profesión de manera independiente?

La independencia comenzó por el lado de mi mentor, que fue mi padre, el Dr. Mario Borghi. Él me introdujo a este fascinante mundo de la ginecología, el estudio y acompañamiento de la mujer en todas sus etapas. Luego me especialice en Medicina Reproductiva.

Luego de varios años de experiencia y formación continua decidí que era el momento de abrir un espacio personalizado, en el cual dedicar más tiempo y de mayor calidad a mis pacientes en un ambiente exclusivo. Estoy muy feliz de esta elección, no hay nada más lindo que ayudar a mis pacientes a cumplir sus sueños.

En su profesión, ¿qué diferencia aporta una mujer?

La empatía es fundamental cómo mujer, madre y emprendedora, me veo reflejada en la mayoría de mis pacientes. La diferencia fundamental, que desde mi lugar como especialista en reproducción aporto, es no perder la ilusión de la elección de la maternidad para aquellas mujeres que, por distintas circunstancias, no pueden concebir en forma natural o desean elegir el momento de hacerlo.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

El vínculo que se genera entre el médico y el paciente requiere de un depósito enorme de confianza. Y hoy, con el advenimiento de la comunicación digital, las pacientes encuentran fácilmente la manera de estar en contacto directo y constante con nosotros todos los días en cualquier momento del día.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Todos los logros los vivo con la mayor felicidad. Mi mayor recompensa es ver y compartir la alegría de mis pacientes al lograr, después de mucho trabajo, ese resultado tan deseado que implica el deseo de parentar.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Las tasas de éxito en fertilidad suelen ser bajas, el fracaso es parte del proceso, pero también es aprendizaje para intentarlo nuevamente y obtener el resultado esperado.

