Dra. Cynthia Cunningham: La excelencia en odontología

CREDITO CARAS

¿Cuál es tu origen profesional?

Soy odontóloga, recibida de la Facultad de Odontología de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba y Profesora Universitaria, recibida de la Universidad Católica de Córdoba.

Soy docente de grado y de post grado, ejerciendo como profesora de cirugía, en la Facultad, y post grado en el Círculo Odontológico de Córdoba y en cursos dictados en mi clínica Dental Live.

¿Qué servicios brindan a los pacientes?

Ofrecemos todas las especialidades odontológicas, trabajando en equipo. Además le brindamos a los pacientes consultas multidisciplinarias, para dar soluciones verdaderas y sostenidas en el tiempo, desde arreglos de caries, limpieza y aclaramiento dental, prótesis, ortodoncia, endodoncia, implantes, tratamientos estéticos y funcionales con ácido hialurónico y toxina botulínica.

Somos profesionales en constante capacitación y actualización, ofrecemos a los pacientes tratamientos adecuados a sus verdaderas necesidades, con excelentes materiales y un seguimiento constante de los resultados de los mismos, controlamos la calidad y resolvemos si algo no ha sido satisfactorio.

Siempre procuramos una experiencia agradable, con tratamientos que perduren en el tiempo y de la manera adecuada, los cuales se considerarían exitosos.

Mis pacientes llegan a ser mis amigos, me gano su confianza y la atesoro, para que siempre me elijan con gusto.

¿Cuáles son los métodos de consulta?

Con mi amigo y socio el Odontólogo Pablo Domínguez, realizamos todas las admisiones. En esa primera consulta conocemos a los pacientes y los abordamos de una manera integral, las personas no son solo algunos dientes, vienen con una gran carga emocional, miedo, incertidumbre, desconfianza. Nosotros logramos derribar todas esas barreras y buscar junto al paciente el tratamiento que necesita.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Poder devolver lo que el paciente había perdido, su autoestima, su seguridad, las ganas de mostrar su sonrisa sin miedos, poder alimentarse correctamente, charlar cómodamente, cantar, besar, y además que me llame y me diga “no me duele más”.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Tengo la dicha de haber reconocido mi misión en esta vida, además de amar y disfrutar ser mamá de mis tres bellos hijos, mi profesión es mi vida, se que estoy aquí para aliviar el dolor y para transmitir con humildad y alegría lo que he aprendido y lo que seguiré aprendiendo, disfruto la docencia y me proyecto en ella, capacitándome y capacitando.

Datos de contacto:

Celular: 351-5956785

Dirección: Buenos Aires 1053, 1º “A”. Nueva Córdoba

Instagram: @dra.cyn.cunningham

Facebook: Dental Live centro odontologico