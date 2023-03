DRA. FIORELLA CHICATA LÓPEZ. ESPECIALISTA EN ORTODONCIA Y ODONTOLOGIA ESTETICA

CREDITO CARAS

Doctora, muchos pacientes se le acercan con la pregunta “¿cómo cuido mis dientes?”



Si! ¡Es la pregunta del millón y la respuesta es más sencilla de lo que la mayoría piensa!

Me encuentro en el consultorio con muchos pacientes afligidos por que dejaron pasar mucho tiempo sin ver al odontólogo y solo concurren por dolor. Otros tanto por temor tampoco asisten a los controles, ya sea, porque tuvieron una mala experiencia o porque les asusta la situación en sí. Pero un día hacen el clic y vienen a visitarme. Algunas bocas no son tan simples de llevarlas a la salud en corto tiempo, digamos que si por cinco años no concurrieron al odontólogo en dos citas no podemos hacer magia y esto lo debo dejar en claro en la primera cita, más que nada para que la ansiedad no gobierne. Pero como siempre digo: “en odontología todo tiene solución, incluso la pérdida de un diente!”.



¿Cómo le da esperanza a un paciente que su boca tenga un final feliz?



Ya es un gran paso cuando concurre a la cita ese día. Trato de generar un vínculo para que el paciente pueda abrirse y que no quede solo en la primera consulta, que pueda concretar un tratamiento para llevar a salud su boca.

Ese día se hace un diagnóstico, se solicita una radiografía panorámica para evaluar todas las estructuras, posibles caries y demás. Si el paciente se siente cómodo podemos avanzar en ese mismo turno y hacer una limpieza, que la realizo con cavitador ultrasónico, cepillado mecánico y topicación de flúor. En esta misma cita lo q hago es repasar la técnica de higiene bucal y de ser necesario la personalizo a esa boca, hay pautas que son generales para todos los pacientes: cepillo suave y pasaje de interdental, realizarlo mínimo 2 veces al día.

Ahora, con respecto al interdental, hay varios tipos, tenemos el clásico hilo dental o también el hilo dental con mango, este lo súper recomiendo para los más peques de la casa, además hay cepillo interdental de varias formas, tipo brush o tipo palillo. Al tener tantas opciones en el mercado es necesario personalizar la más adecuada a cada paciente, ya que no todos tienen el mismo tipo de piezas dentales (dientes naturales o coronas), o apiñamiento (dientes chuecos). A cada paciente le entrego un kit de higiene en base a lo hablado.



Una vez que ese paciente llevó a salud su boca, ¿cómo siguen?



A ese paciente le aconsejo que me venga a ver 2 veces al año, ahí vamos a controlar que este todo en orden, que no haya caries, ni nada por el estilo. Si estamos estables con la salud bucal y si es necesario iniciamos el tratamiento de ortodoncia que vaya más acorde al estilo de vida del paciente.

Si el paciente no necesita tratamiento de ortodoncia lo volvemos a ver en 6 meses para seguir controlando y manteniendo lo que logramos, ves que tiene final feliz el ir al odontólogo.



En el control ¿qué hace Doctora?



Volvemos a repetir la limpieza, que se aconseja a cualquier paciente hacerla 2 veces al año, para evitar la acumulación de sarro, este perjudica enormemente nuestras piezas dentales, además que genera mal aliento y no facilita que haya una buena higiene bucal; también si hubiera alguna caries la estamos detectando en un estadio temprano.



Repasamos un poco entonces Doctora cuales son los consejos para un cuidado bucal:

-Cepillo de dientes suave, en el mercado también hay extra suave, reemplazarlo cada 3 meses, usemos de ayuda memoria el cambio de estaciones del año, ahora que iniciamos el otoño si no lo hicieron es el momento, también lo debo reemplazarlo por uno nuevo luego de un resfriado.

-Cepillar la boca 3 veces al día.

-Pasaje interdental todos los días, una vez al día.

-Control con el odontólogo cada 6 meses.

-Buena hidratación y alimentación.





Doctora hablando un poco de esto le consulto, los enjuagues bucales, ¿son necesarios?

Bueno este es un terreno muy particular y lo vamos a dividir en 2 grupos y también voy a provechar la oportunidad para incluir en esta división los dentífricos. Tenemos el grupo de medicamentosos y cosméticos. En ambos casos son buenos todos y todos pueden ayudarnos con nuestra salud y manteniendo un buen aliento.

En cuanto a las pastas y enjugues cosméticos, los puedo utilizar pero siempre bajo la supervisión de un profesional, él va a saber explicar de qué forma podre usarlo según mi cavidad bucal, OJO todos tienen la cantidad de flúor necesaria, no porque sea cosmético significa que no tiene flúor, que están importante para nuestros dientes y que nos ayuda a mantenerlos fuertes para evitar posibles caries o disminuir el riesgo de ellas.

Ahora en el grupo medicamentoso: tenemos una gran variedad de pastas para la sensibilidad dental, que es un problema que realmente afecta a muchas personas y altera su día a día, estas pastas sirven? ¡SI! y mucho, ¿y los enjuagues para la sensibilidad? TAMBIEN, pero, si los utilizo sin las indicaciones de mi odontólogo es probable que no lo esté haciendo correctamente y no observe cambios y piense que este tirando mi dinero.

Además en este grupo de medicamentosos tengo las pastas y colutorios anticaries, también funcionan, PERO necesito que mi odontólogo me indique cuál, por cuanto tiempo y de qué forma usarla, no nos olvidemos que todo en exceso no es bueno.



