Dra. Fiorella Chicata López. Especialista en ortodoncia y odontología estética

¿Doctora, cuando hay que iniciar el tratamiento de ortodoncia en los más chicos de la casa?



Ok. Vayamos un poquito a lo que es odontología general e inicial, ¿sí? La primera consulta de un niño debe ser cuando inicia la alimentación complementaria, tranquilos papa y mama que no vamos a hacerle nada a sus bebes, pero si vamos a mostrarle los movimientos que hace el sillón, los ruidos que hay en un consultorio dental y charlar con los papas de como higienizar la boca de ese bebe, que será de una forma si hay dientes y de otra si todavía no los hay. Como estos papas ya vienen teniendo la rutina de traer a su niño al consultorio todos los años vamos a poder determinar a tiempo si necesita o no (todavía) aparatos, ya sea ortopedia (los aparatos que se sacan y se ponen) o capaz pasar a la ortodoncia convencional, Brackets.

Ahora si papa y mama por diferentes motivos no vinieron a la consulta en edades tempranas no significa que no se puede hacer nada más, todo lo contrario, cuanto antes mejor pero preferible tarde que nunca. La edad que recomiendo ver al especialista en ortodoncia es a los 6 años, en ese momento hay dientes de leche y podría haber algunos dientes permanentes o empezando a salir.

Se hace el diagnostico observando la posición de los dientes, los tamaños y formas de ambos maxilares. También se pregunta por posibles hábitos al momento de ser bebe (mamadera, chupete) o de ahora siendo niño, muchas veces se deriva al fonoaudiólogo para que evalúe interposición lingual o hábitos de deglución, ¡la lengua hace mucho lio en la boca! También si se observa que respira con la boca abierta se pide interconsulta con el otorrino. Todas estas derivaciones e interconsultas se hacen por varios motivos, uno de ellos que si bien no es nuestro terreno la forma que respira el niño o donde coloca la lengua afecta en el crecimiento y desarrollo de la criatura y al mismo tiempo de los maxilares de él, y además que nos gusta trabajar en equipo. Muchas veces el especialista no ve nada relevante y nos quedamos tranquilos que podemos seguir.

Como todo tratamiento que se aborda de forma seria se van a pedir estudios, se toman fotografías e impresiones de la boca de ese peque. Acá también es donde nos da la pauta si la criatura esta en edad de poder usar un aparato, porque al colocar el alginato que seria como una masa dentro de la boca para poder tener una copia de los dientes, no les gusta a todos, incluso a grandes, pero si esta acción no la tolera es muy difícil que pueda tolerar un aparato que debe usar todo el día y solo retirarlo para comer o para hacer algún deporte.



Doctora, ya nos dijo la edad ideal para iniciar un tratamiento de ortodoncia en chicos ¿cómo sigue esto?

Sigamos, pero antes quiero decirles que la ortodoncia en chicos (el aparato de sacar y poner) se llama Ortopedia. Este tipo de aparatos actúa sobre los maxilares más que en los dientes y con esto me refiero si tengo los dientes en mal posición, ósea chuecos, no me los va a alinear, va a resolver en agrandar o achicar ese maxilar que es el motivo por el cual esos dientes no están alineados, al hacer estoy puede empezar a mejorar la posición de los dientes, ¡Si! Pero no va a ser el trabajo primordial del aparato de ortopedia.



¿O sea que después del aparatito, la ortopedia, el chico pasa a Brackets?

En la mayoría de los casos si, y ahí si nos vamos a ocupar de mejorar la mal posición dentaria.



¿Y cuándo se comienza con la ortodoncia fija?

El momento ideal para dar inicio al tratamiento de Ortodoncia convencional fija (Brackets) para mí es cuando ya están todos los dientes permanentes, se cayeron todos los de leche. Pero muchas veces podemos dar inicio antes, con algunos dientes de leche que sabemos que se van a caer en corto plazo.



Ok entonces aproximadamente a los 11-12 años ya cualquier personita o persona puede usar ortodoncia fija?

¡Si desde los 11-12 hasta los 90 o más! Si el paciente desea mejorar su sonrisa. Que en realidad no es que mejora su sonrisa nada más, mejora su salud bucal en general, esta va a hacer que me pueda higienizar mejor, al tener los dientes alineados el pasaje del cepillo de dientes o los elementos de higiene interdental pasan cumpliendo su objetivo. También el paciente hace un hábito al venir al consultorio todos los meses por el ajuste, esto hace que tenga una disciplina luego del tratamiento y viene por control riguroso a que ese tratamiento siga estable en el tiempo y no encontrarse ninguna sorpresa de alguna caries o algo mayor. En conclusión, salimos todos beneficiados.



Perfecto, ya hablamos de cuándo y quienes deberíamos iniciar el tratamiento de ortodoncia, ahora quisiera saber ¿qué debo saber para dar inicio a un tratamiento como este para que sea un éxito?

Buena pregunta! Me encanta, primero saber que llevar a salud a la boca me lleva tiempo, creo que lo hablamos en una de las notas anteriores, si yo no estoy visitando al odontólogo hace 5 años no puedo esperar que en 2 citas mi boca este impecable, ojo son muy poquitos los afortunados que les sucede eso, pero son minoría. Porque menciono esto, y perdón por ser siempre tan reiterativa, pero para dar inicio a un tratamiento de ortodoncia u ortopedia NO debo tener caries ni gingivitis. Una vez que mi boca esta en condiciones tengo que hacer los estudios que me pide mi ortodoncista y esperar que me comente como vamos a seguir, recordemos que no solo alineamos dientes, también mejoramos mal oclusiones, sobre mordidas entre otras cosas. En la mayoría de los casos se tarda unos 12 18 meses, pero esto se puede cumplir siempre y cuando el paciente se presente en todas las citas, desde el momento que me instalan la aparatología debo ir todos los meses para el ajuste de la misma, si cuido mi dieta y hábitos (por ejemplo, comerme las uñas), tener una correcta higiene. En otro tipo de sonrisas nos va a llevar más tiempo, esto va a pasar si tengo un diente retenido, que significa, que no salió todavía en la arracada y hay que ayudarlo con cirugía, esto va a prolongar el tratamiento pero sabemos que el resultado va a ser bueno, así que la conclusión es que no existe velocidad para conseguir una sonrisa linda, agradable en armonía y con salud, me va a tomar un tiempo pero lo importante es que tome la decisión de iniciar ese tratamiento, tampoco importa la edad, nunca es tarde para sonreír.



