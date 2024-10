Dra. Gabriela Damilano y Su Enfoque Innovador en Medicina Estética

CREDITO CARAS

· Gabriela, ¿qué te llevó a especializarte en medicina estética y cuál ha sido tu trayectoria en este campo?

Mi pasión por la medicina estética viene desde siempre, ya que nací rodeada de este mundo. Soy la tercera generación de cosmetólogas en mi familia, por lo que el interés por la estética facial y corporal lo llevo en la sangre. En el año 2000, me recibí de cosmetóloga en el Hospital Posadas y, a la par, estudié medicina en la UBA. Durante todos esos años, me desempeñé como esteticista y cosmiatra, combinando lo que más me gustaba. Finalmente, me gradué como médica y realicé la especialización en medicina estética en la UBA, lo que me permitió unir mis dos grandes pasiones: la estética y la medicina. Fue un verdadero sueño cumplido. A lo largo de mi carrera, me especialicé en tratamientos como el full face y la Mini Extracción Lipídica Ambulatoria (MELA), dos de los procedimientos más innovadores y efectivos que aplico hoy en mi práctica diaria. Mi enfoque siempre ha sido brindar resultados naturales y seguros, buscando que cada paciente se sienta cómodo y confiado en su piel.

· ¿Cuáles son los tratamientos estéticos más solicitados y qué los hace tan populares entre tus pacientes?

Los tratamientos más solicitados son la armonización facial completa (full face) y la MELA. El full face es popular porque permite mejorar la apariencia del rostro en su conjunto, logrando un resultado armónico y juvenil sin exageraciones. La MELA, por otro lado, es una técnica innovadora para la eliminación de pequeñas acumulaciones de grasa localizada, especialmente en zonas difíciles. Es ambulatoria, lo que significa una rápida recuperación, y brinda resultados notables con anestesia local. En la galería de fotos podrán apreciar ejemplos de trabajos en mis pacientes de MELA y full face.

· En un mundo donde la imagen personal cobra cada vez más relevancia, ¿cómo abordas la relación entre autoestima y estética durante las consultas?

Siempre hago hincapié en que la estética debe ser un complemento para mejorar la autoestima, nunca una fuente de presión. En mis consultas, me esfuerzo por comprender las inquietudes de mis pacientes y ofrecer soluciones que potencien su confianza, respetando siempre su naturalidad. Mi objetivo es que cada tratamiento refleje una mejora que no cambie la esencia de la persona, sino que resalte sus mejores atributos de manera natural y equilibrada.

· ¿Qué tres consejos clave darías a quienes están considerando someterse a un procedimiento estético?

Primero, infórmate bien sobre el procedimiento y asegúrate de que sea el adecuado para ti. Segundo, selecciona a un profesional con experiencia en medicina estética y que tenga un enfoque ético. Tercero, ten expectativas realistas y paciencia. Los mejores resultados no siempre son inmediatos, y es importante que el proceso se dé de forma gradual y en manos expertas.

· La medicina estética está en constante evolución. ¿Cuáles son las tendencias más recientes que has notado en tu práctica y cómo te mantienes actualizada?

Actualmente, la tendencia más marcada es buscar resultados naturales, y esto es algo en lo que pongo mucho énfasis en mi práctica. En procedimientos como la armonización facial con ácido hialurónico y toxina botulínica, siempre sigo la anatomía del rostro de cada paciente de manera minuciosa. Es fundamental estudiar en detalle cada caso para lograr un rejuvenecimiento sin sobrecargar el rostro con rellenos o volúmenes exagerados. Este enfoque permite obtener resultados frescos y naturales, sin alterar la esencia de la persona. Además, para mantenerme actualizada, asisto regularmente a posgrados y congresos internacionales, lo que me permite estar al tanto de las últimas innovaciones y tendencias en medicina estética, siempre buscando ofrecer lo mejor a mis pacientes.

· ¿Cuáles son tus proyectos futuros en medicina estética y qué innovaciones esperas traer a tus pacientes en los próximos años?

Uno de mis proyectos más importantes es la apertura de una clínica especializada en estética, donde podré seguir ofreciendo tratamientos innovadores y personalizados para mis pacientes. Además, me gustaría transmitir mi conocimiento y experiencia de tantos años a mis colegas a través de capacitaciones y workshops. A lo largo de mi trayectoria, he desarrollado varias técnicas en tratamientos faciales y corporales mínimamente invasivos, que logran resultados naturales y duraderos. Mi meta es seguir perfeccionando estos métodos y compartirlos con otros profesionales, para que puedan brindar a sus pacientes resultados igualmente satisfactorios. ¡Lo mejor está por venir, tanto para mis pacientes como para quienes deseen aprender conmigo!

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @dragabrieladamilano

WhatsApp: 1160167427