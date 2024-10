Dra. Gemma Mas Tonon: “Los bioestimuladores llegaron para quedarse en la terapia antiedad”

CREDITO CARAS

Es inevitable que la conversación con la Dra. Gemma Mas Tonon no empiece por la originalidad de su nombre. “Me llamo Gemma Estefanía, y aunque desde chiquita la mayoría me dice Gemma, me identifico con los dos”, dice esta sanjuanina que a los 18 se mudó a Buenos Aires para emprender su camino universitario en la Facultad de Medicina de la UBA. Y si el significado del nombre puede tener influencia en la personalidad y preferencias de cada persona, esta no sería la excepción: esos nombres que nos remiten a las piedras preciosas y a la realeza le sientan muy bien a la doctora, que siempre se sintió atraída por la moda y la estética. Pero, que se entienda: si tenemos que pensar en princesas, Gemma se parece muy poco a las de la realeza europea, y mucho a las de los cuentos o las pelis de Disney, mágicas, adorables y, sobre todo, auténticas en su forma de ser. Así es Gemma, dueña de una fusión perfecta entre profesionalismo y un carisma que la hace entrañable.

Como tantos jóvenes del interior de nuestro país, Gemma vivió en una Residencia universitaria de Buenos Aires durante los primeros años de su carrera. Allí cosechó amigas entrañables, hasta que se mudó con su hermano cuando él decidió venir a la ciudad a estudiar ingeniería. “Él fue mi gran sostén durante esos años de tanto estudio”, dice con esa mezcla de agradecimiento y nostalgia de esos tiempos en los que se preparaban con esfuerzo y vocación para el futuro, pero lejos de su familia y amigos de siempre, a los que hoy visita cada vez que su actividad profesional se lo permite. En esas vueltas a San Juan disfruta del tiempo compartido un familión compuesto por sus padres, hermano, primos, tíos, y una perrita salchicha “que es un amor”.

Ya recibida de médica, Dermatología ganó la pulseada a Ginecología: estudió la especialidad en el Hospital Ramos Mejía y la Asociación Argentina de Dermatología, rodeada de colegas y docentes de excelencia académica y humana. Ya hacia el final de la especialidad descubrió de manera apasionada la Medicina Estética, y ahí comenzó un camino de formación y capacitación continua, desde el Posgrado de Medicina Estética en el Instituto AICER y la Universidad Abierta Interamericana (UAI), hasta cada workshop, Hand on o Congreso al que se anotaba sin dudar. “Lo hacía porque el mundo de la estética avanzó y avanza muy rápido y me parece clave mantenerse actualizado para poder ofrecerle a los pacientes las mejores opciones de tratamientos en base a lo que cada uno de ellos necesite”, expresa con la exigencia y seriedad profesional que la define.

Pero además Gemma es de esas personas inquietas, curiosas y apasionadas de la vida: estudió inglés y alemán, Recitación y arte escénico, danza clásica, canto. “Disfruto mucho viajar y conocer nuevas culturas, los viajes tienen ese no sé qué que ayuda a expandir la conciencia y elevar el espíritu”, cuenta antes de agregar otro listado de hobbies como la escritura, visitar museos, ir al teatro y al cine. La cocina gourmet y la jardinería son su cable a tierra, como también el feng shui a la hora de decorar sus espacios para que “la energía fluya de manera positiva”. Y créanme que esta es una definición perfecta de Gemma, porque cuando la conocés recibís su energía positiva a través de su calidez y simpleza, porque es de esas personas que son tan genuinas que muy rápidamente se genera una conexión como si la conocieras de siempre.

Esa “cercanía” que yo percibí es la que seguramente sienten también sus pacientes, que sin dudas cuentan con una profesional llena de valores y empatía hacia sus necesidades y emociones, y altamente capacitada desde la búsqueda de la excelencia. No en vano, es en la actualidad una de las pocas referentes en la técnica de cultivo de fibroblastos autólogos, un tratamiento que se impone y que ha revolucionado el campo de la medicina estética.

Gemma, ¿Cómo descubriste tu pasión por la Medicina Estética?

Siempre me gustó mucho el mundo de la estética en todas sus ramas. Soy de las que combinan todo y están en todos los detalles a la hora de tener algún evento, me gustaba ver desfiles y programas de TV de moda. Y mi pasión por la Medicina estética también surgió un poco de la mano con eso, porque en el último año de mi especialidad de Dermatología me di cuenta que había algo más que yo quería ofrecerles a mis pacientes y que con la dermatología clínica no era suficiente. Ahí fue cuando decidí realizar el postgrado en Estética y la verdad que fue un antes y un después en mi vida profesional. Poder acompañar a mis pacientes a que se vean y se sientan mejor fue una de las cosas que me motivó a dedicarme a la Estética. Querer verse y sentirse lindo es un derecho que todos tenemos, y ahí es donde yo puedo ayudar para que, siempre desde lo profesional y con la capacitación correspondiente, podamos realzar esos rasgos de belleza que cada uno de nosotros tenemos.

¿Cómo describirías tu estilo como profesional de la medicina estética y cuál consideras que es tu principal diferencial al tratar a tus pacientes?

Mi lema en medicina estética es siempre desde lo natural, realizando cambios sutiles que aporten armonía y también potenciando y realzando los rasgos y la belleza que cada uno tiene. Bueno, yo siempre digo que no solo trato rostros sino personas en su totalidad, y es por eso que me gusta mucho escuchar a mis pacientes, que me cuenten cuales son esos detalles que quieren mejorar y en base a eso aconsejarlos y acompañarlos desde mi mirada profesional, para que juntos encaremos el tratamiento que mejor se ajusta a sus necesidades.

Los avances en la Medicina estética en los últimos años son realmente sorprendentes, y es necesario estar actualizado permanentemente para ofrecer lo mejor a los pacientes. ¿Cuáles considerás que son los tratamientos más innovadores en la actualidad?

Sin dudas, lo último en Medicina estética es la Bioestimulación. Este tratamiento se impuso en estos últimos años, fue un avance importante en Estética y realmente se logran resultados muy buenos. Tener la posibilidad de estimular la piel para que genere un tensado natural con un efecto tipo lifting sin tener que recurrir a una cirugía es espectacular y sigue con la línea de lo natural que hablábamos antes. Los bioestimuladores llegaron para quedarse en la terapia antiedad y cada vez hay más opciones, tipos y variedad. Sin ir más lejos, una de las que más me gusta por los excelentes resultados que produce y por lo nada invasivo que resulta para el paciente es la técnica de cultivo de fibroblastos autólogos.

¿Podrías explicarnos en qué consiste la técnica de cultivo de fibroblastos autólogos, de la que sos una de las pocas referentes en el país?

Esta técnica consiste básicamente en la reproducción de los propios fibroblastos que uno tiene para que luego por intermedio de una aplicación tipo mesoterapia, sea el propio fibroblasto del paciente el que genere la síntesis de colágeno y elastina y realice todo el efecto Anti-Age. Como todos sabemos, esta célula es nuestra “estrella” en la terapia bioestimuladora ya que es la que se encarga de producir colágeno, elastina y mantener nuestra piel tensa. Poder utilizar nuestros propios fibroblastos para reproducirlos y que ellos mismos generen todo el trabajo es espectacular y de lo más natural entre las líneas de tratamiento.

¿Qué diferencia a esta técnica de otros tratamientos estéticos, en cuanto a sus ventajas o beneficios?

Opino que la principal ventaja es la naturalidad del tratamiento, ya que el mismo se realiza con las células del paciente y son estas las que generan el efecto tensor. Y no solo eso sino también es importante destacar los beneficios secundarios que aporta a la piel, ya que mejora textura, hidratación, luminosidad, manchas y cicatrices.

Otra gran ventaja es la practicidad con la que se realiza todo, ya que es un tratamiento rápido de realizar, indoloro, se realiza en consultorio y de manera ambulatoria sin periodo de recuperación. pudiendo regresar el paciente a su rutina diaria inmediatamente.

Algo importante a destacar es que un pool de estos fibroblastos son criopreservados en el laboratorio, con lo cual al año siguiente el paciente puede realizar nuevamente el tratamiento sin la necesidad de volver a tomar la muestra de fibroblastos, con lo cual esto acelera los tiempos, ya que directamente se mandan a pedir al laboratorio y se aplican, y así anualmente ya que siempre se conserva ese pool para aplicar.

Y, por último, quiero mencionar la ventaja que tiene de poder ser realizado en combinación con otros procedimientos para potenciar y prolongar el efecto de los mismos como toxina botulínica u otros bioestimuladores de colágeno

¿En qué pacientes está indicado este tratamiento?

En todos los pacientes que estén buscando un efecto de rejuvenecimiento de manera natural y generarlo con sus propias células, lo pueden realizar tanto hombres como mujeres y sin límite de edad.

¿Es necesario algún tipo de preparación previa al tratamiento y de cuidado posterior?

En cuanto a preparación previa no requiere y los cuidados posteriores son los que se indican a todos los pacientes en dermatología, foto protección y una buena rutina de skin care.

¿Qué representó para vos introducir este tratamiento innovador en tu práctica profesional?

Fue un avance importante en mi práctica profesional ya que es un tratamiento que combinaba todo lo que buscaba en un tratamiento estético: naturalidad, rapidez en la realización, efectividad del tratamiento, minimizando efectos secundarios o tiempos de reposo postaplicación y la posibilidad de criopreservar muestras para la reaplicación anual, así como también la posibilidad de aplicarlo en conjunto con otros tratamientos me parece fabuloso.

Para concluir, me gustaría saber qué es lo que más te llena de satisfacción en tu profesión. ¿Hay algo de tu carrera que te haga sentir especialmente realizada y orgullosa?

Sin dudas lo que más me llena de satisfacción es ayudar a mis pacientes a verse y sentirse bien, aportando mi conocimiento, asesorándolos y acompañándolos como profesional para que cada tratamiento que realicemos sea exitoso, y poder resaltar esa belleza que cada uno tiene, nos hace únicos y diferencia del resto.

Para contactarte con la Dra. Gemma Mas Tonon

- Instagram: @dra.gemmaestefaniamas

- Teléfono consultorio (whatsapp): 1122540599

- Ubicación: Palermo, Capital Federal

- Linkedin: Gemma Estefanía Mas Tonon