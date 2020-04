Dra. Marcela Young: vivir más joven, mas sanos y más tiempo

Envejecer y morir son hechos inmutables de la vida, pero cómo vivimos hasta el último día no lo es, depende de nosotros. Podemos vivir mejor y más plenamente ahora y en nuestros años futuros. El nuevo campo de la ciencia de los Telómeros tiene implicaciones profundas que pueden ayudarnos a alcanzar este objetivo.

Su aplicación puede ayudar a reducir enfermedades del envejecimiento y mejorar el bienestar hasta lo más profundo de nuestras células. Para muchas personas, “envejecer” genera una visión negativa. El envejecimiento es inevitable, pero cómo envejecer está bajo tu control.

¿Por qué envejecemos?

El premio Nobel de Medicina 2009 fue otorgado a tres científicos en Estados Unidos, Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Szostak, por descubrir la causa del envejecimiento de las células y las enfermedades relacionadas. Este descubrimiento ha añadido una nueva dimensión para la comprensión del envejecimiento, ha arrojado luz sobre los mecanismos de las enfermedades que aparecen durante el mismo y ha estimulado el desarrollo de nuevas terapias.

En las células existen los telómeros (capuchones protectores de nuestros genes) los cuales se acortan con cada división celular hasta llegar a una longitud crítica en que la célula deja de dividirse o muere. La telomerasa ayuda a evitar que los telómeros se acorten, contribuyendo a la juventud de las células. Por lo tanto la longitud telomérica es un biomarcador crucial para entender cómo estas envejeciendo.

¿Qué podemos hacer para que no se acorten los telómeros?

En nuestro organismo existe la enzima telomerasa, cuya función es evitar el acortamiento de los telómeros. Esta enzima se desactiva al momento de nacer. La reactivación de la telomerasa alarga los telómeros, rejuveneciendo a las células, aminorando y hasta revirtiendo el proceso de envejecimiento. }

¿Es posible frenar el proceso de envejecimiento?

De acuerdo a los descubrimientos en el 2009, frenar el envejecimiento o alargar la cantidad de años de vida saludable, es posible.

¿Cual es tu verdadera edad?

La edad cronológica es simplemente el día de tu nacimiento, pero no necesariamente refleja el estado de salud del organismo. La edad biológica es la importante y se determina midiendo la longitud de los telómeros en sangre. Una persona de 55 años con telómeros largos puede tener una edad biológica de 5 a 20 años menos y por lo tanto sentirse más joven y gozar de plena salud.

¿Por qué necesito saber mi edad biológica?

Porque es el mejor indicador de cómo estás envejeciendo y de tu estado de salud general. Con esta información, podemos comenzar un programa de Medicina Age Management con el objetivo de alargar los Telómeros (rejuvenecer a las células).

¿Se puede revertir la edad biológica?

Absolutamente sí, pero no existe un “chip mágico”, ni la vacuna “antiaging”. Es mucho más complejo, como lo es el organismo humano. Lo que recomendamos es trabajar en equipo con un especialista en Medicina Age Management.

¿Qué es la Medicina Age Management?

Es un programa de medicina preventiva, proactiva, personalizada y de precisión, para hombres y mujeres a partir de los 35 años. Aplica a un envejecimiento saludable con el objetivo de vivir más y mejor. Esta medicina vanguardista está avalada por la Asociación Médica Americana (AMA). Se basa en la evidencia científica y apunta a extender el período de años de salud plena para que se acerque lo más posible al número total de los años de vida.

Consiste en cuatro pilares esenciales:

Optimización Hormonal y Metabólica (exhaustivos análisis de sangre, saliva e imágenes para evaluar todos los biomarcadores del envejecimiento).

Alimentación y ejercicio de alta precisión, basado en los resultados de los análisis genéticos.

Suplementación nutracéutica (para reemplazar lo que el organismo va perdiendo durante los años), vitales para la buena función celular, incluyendo los activadores de la Telomerasa.

Evaluación de estilo de vida (toxinas, stress etc), factores sólidamente demostrados con efectos negativos en la longitud de los telómeros.

Hablemos un poco de las hormonas. La terapia con pellets subcutáneos y su diferencia con el famoso “chip sexual”.

Los seres humanos frecuentemente buscamos resultados instantáneos, pero la complejidad de nuestro organismo requiere una verdadera medicina de precisión. Si la intención es sentirse bien, estar sano, tener vitalidad personal, social, deportiva, laboral, intelectual y sexual, debemos tener claro que el reemplazo hormonal es sólo una pieza de un universo mayor, que es la Medicina Age Management.

Los niveles bajos de testosterona causan pérdida de energía y fuerza, pérdida de masa muscular e incremento de grasa con su consecuente disminución del metabolismo, pérdida de memoria, densidad ósea, libido y deseo sexual. El reemplazo con hormonas bioidenticas (no sintéticas) es una valiosa herramienta médica, siempre que esté bajo supervisión de un profesional especializado.

Es muy importante la evaluación previa, así también como el seguimiento clínico y endocrinológico de cada individuo ya que todos somos diferentes y existen contraindicaciones. Hay estudios que demuestran que la Testosterona puede proteger la recurrencia del cáncer de mama y devolver a las mujeres que han padecido esta enfermedad su buena calidad de vida, una vez finalizado el tratamiento.

En cuanto a su uso en hombres, existen numerosos estudios que demuestran que los niveles bajos de T pueden contribuir a la aparición del Cáncer de Próstata. Está también demostrado que la optimización hormonal ayuda a prevenir y mejorar enfermedades como la Diabetes tipo 2, la Demencia, Osteoporosis, Depresión y muchas otras.

¿Por qué debería iniciar un tratamiento de Age Management?

Porque es la única alternativa si hablamos de rejuvenecer a las células. En mi clínica recomendamos hacer el tratamiento por lo menos un año, para ver los resultados máximos. Sin embargo los pacientes reportan mucho antes una mejor calidad de vida, vigor, fuerza, claridad mental y una energía por la vida totalmente renovada.

Paula Trapani, testimonio en primera persona

¿Cuándo comenzaste el tratamiento y qué cambios notaste a nivel físico, mental y anímico?

Hace 6 meses que empecé el tratamiento con la Dra. Young. Lo hice en una época en la que las charlas con mis amigas se basaban en los cambios físicos, mentales y en general, que vienen aparejados con la inminente llegada de la menopausia. Sinceramente noté muchos cambios. Me siento mucho más alerta, más enfocada intelectualmente y mentalmente.

Tengo mucho más energía en general y especialmente a la hora de hacer deporte, con más fuerza. Tenía dificultades para conciliar el sueño y ahora duermo súper bien y también se refleja en la piel. Me mejoró muchísimo el estado de ánimo y también el deseo y el rendimiento sexual. Tengo puesto el llamado “chip sexual”, que es un pellet de hormonas bioidenticas implantado por debajo de mi piel.

Al principio tenía un poco de temor pero la verdad es que los controles que realiza la Dra. Young son super exhaustivos, me dejan muy tranquila sus credenciales, ya que colocó más de 8.000 pellets y es una profesional reconocida mundialmente por su gran conocimiento del envejecimiento celular y cómo revertirlo.

Su tratamiento es muy personalizado y de precisión. Me hizo muchísimos análisis, cada cuestión que vio deficitaria la balanceo hormonalmente y metabólicamente, todo lo que me falta me lo suplementa. El análisis genético que realiza es algo maravilloso. Yo nunca me había hecho algo parecido, te da exactamente lo que es bueno u óptimo para tu genética, qué alimentos te potencian, qué tipo de ejercicio y con qué tipo de intensidad es el ideal para vos. Es verdadera medicina de precisión.

