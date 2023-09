Dra. María Paola Storni

CREDITO CARAS

¿Cuál es la situación del cáncer de mama en el mundo? ¿Y en Argentina?

El cáncer de mama (CM) es el carcinoma mas frecuente a nivel mundial, y el más importante también en nuestro país (21000 casos nuevos por año) y la primera causa de muerte por cáncer en la mujer (6400 muertes por año). El riesgo de padecer CM de una mujer a lo largo de su vida es de 13% (1 de cada 8). La mayoría de estos canceres son de origen esporádico (75%) es decir, en mujeres sin antecedentes familiares o mutaciones genéticas.

¿Cuáles son los síntomas que debemos prestar atención o nos pueden hacer sospechar de un CM?

¡El CM no duele! hasta etapas avanzadas. Los síntomas mas precoces son la aparición de un bulto o dureza, generalmente en los cuadrantes supero externos (la zona más cercana a las axilas). Por lo general es duro pétreo (consistencia dura como el hueso) y no se mueve. Puede estar acompañado de retracción de la piel, cambios en el color, o salida de líquido sanguinolento por los pezones.

De todas maneras, cuando descubrimos un cáncer por palpación, generalmente ya tiene mas de 2 cm, y pasamos de esa manera el momento de estadio temprano, es decir, donde el CM esta localizado y no implica compromiso de otros órganos y riesgo de vida y/o cirugías agresivas. Al no disponer de vacunas, la única forma de ganarle a esta enfermedad es insistir en la prevención secundaria, es decir, métodos de detección precoz, donde hallemos la enfermedad en un momento donde sea erradicable completamente, con cirugías mínimas y una alta calidad de vida posterior.

¿Cómo podemos detectar precozmente al CM?

El autoexamen (palpar nuestras mamas), si bien se aconseja a todas las edades, posee una tasa de sensibilidad muy baja (menor al 50%), por lo que no se recomienda.

El único método que hasta el momento, ha demostrado disminuir efectivamente la mortalidad por CM (30-40%) como la incidencia de CM avanzado, en numerosos ensayos clínicos randomizados, es la mamografía .

Lo que si todavía, no existe entre las sociedades científicas internacionales un consenso sobre a que edad se deben empezar los controles y cada cuantos años repetirlo. Este se debe a que cada población tiene factores de riesgos distintos (etnia, alimentación, exposición a factores oncogénicos)… y, también hay que decirlo, realidades económicas distintas, inevitables a la hora de plantear programas de cobertura y tamizaje a grandes grupos sociales. Así, siempre se diferencia el tamizaje poblacional u organizado (ej. la población hospitalaria de una provincia o país) del tamizaje oportunista, que es el que realizamos con la paciente que esta en nuestro consultorio particular.

El INC lo recomienda a partir de los 50 años, y espaciarlo incluso cada 2 años. En nuestro país, el ultimo Consenso Nacional Inter sociedades sobre CM en Argentina (2021), en conjunto con el Colegio Americano de Radiología, continúa aconsejando el control anual con mamografía a todas las mujeres asintomáticas mayores de 40 años, con edad de finalización no determinada, mientras que la expectativa de vida sea mayor a 5 años.

Debido a que la mamografía a veces puede resultar molesta o dolorosa para algunas mujeres, y requiere de equipamiento más costoso, se han propuesto algunos otros métodos para detección, por ejemplo, la ecografía o la termografía mamaria. ¿Sirven?

Como dije anteriormente, el único método efectivo para detección precoz y disminuir mortalidad es la mamografía. La ecografía mamaria es un gran complemento a la hora de evaluar mamas densas, por ej. en mujeres jóvenes o con mamas con quistes, porque nos permite evaluar muchas cosas que a veces la mamografía no ve. Son esas pacientes que vienen con la mamografía BIRADS0, a veces con mucha angustia. En estos casos hay que explicar que es una limitación de la técnica y no necesariamente una enfermedad. Pero la ecografía no puede detectar otros elementos, como son las microcalcificaciones o la retracción de tejido, que son fundamentales, por lo cual no puede ser utilizada como método aislado de diagnóstico.

La resonancia, si bien es un método muy sensible e indoloro, su alto costo hace que no pueda ser utilizada en grandes grupos.

En cuanto a la termografía, algunas provincias (acá al lado, en Corrientes, ej.) están tratando de añadirlas como método de screening. Se basa en aplicar unos parches sobre las mamas que detectan variaciones de temperatura, y así detectar casos. La realidad es que tiene muchísimas variables que pueden alterar el resultado (si se pone mal el parche, si la paciente tiene frio, esta con un cuadro febril, etc.), requiere mucho tiempo, y un resultado positivo no determina nada, solo que debe realizarse otro estudio mas (mamo o eco). Por lo cual, solo conducirá a dilatar tiempos y producir mayor angustia en las pacientes por falsos +, que es también algo muy importante a considerar cuando realizamos este tipo de programas.

¿Entonces, para ir cerrando la nota… que consejos o recomendaciones darías para poder prevenir esta enfermedad?

Como muchas enfermedades, los hábitos de vida son fundamentales. Buena alimentación, enfatizando en nutrición antiinflamatoria, evitar tabaco y alcohol… buena actividad física, salir al sol para tener buenas fuentes de vitamina D, muchas risas, meditación y bajar el cortisol generado por el estrés crónico ayudan a disminuir el riesgo oncológico. Aun así, se presentarán casos de CM. Recordemos que hasta la fecha no hay vacunas o medicamentos que puedan prevenirla, por lo cual lo único que salva vidas es la detección precoz por mamografía a partir de los 40 años… ¡no hay vuelta que darle!! Es un estudio seguro, no emite una radiación significativa (tenemos más exposición por salir al sol una tarde), su costo es accesible y cubierto por las prepagas. Y en cuanto a que es dolorosa, o “te aplastan las mamas”… ¡es un mito! Si lo hacemos en centros de referencia, con personal calificado, la compresión es mínima y apenas genera molestias. Es vencer el miedo más que todo. Y pensar que esos momentos de incomodidad, esas horas dedicadas a nuestra salud, son un acto de amor propio, que pueden salvar nuestra vida y la de nuestras mujeres queridas.

No dejes de practicar tus controles periódicos con tu gine de confianza. Entre todas podemos vencer esta enfermedad.

