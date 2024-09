Desde hace más de tres meses, Jorge Lanata se encuentra internado tras una descompensación que sufrió al realizarse un estudio médico. Luego de estar en terapia intensiva por largas semanas en el Hospital Italiano de Capital Federal, el periodista fue autorizado por sus médicos para ser trasladado a la clínica Santa Catalina, especializada en rehabilitación. El 11 de septiembre fue llevado a esta institución, pero este miércoles debió reingresar al nosocomio.

Por qué trasladaron nuevamente a Jorge Lanata

Este miércoles por la mañana, Jorge Lanata reingresó al Hospital Italiano, presuntamente con un cuadro de neumonía e infección urinaria, razón por la cual necesitaría la atención médica especializada del lugar, según informó Guido Zaffora este mediodía en Intrusos (América), quien dialogó con la hija del periodista, Bárbara Lanata.

Asimismo, el periodista aclaró: "La neumonía no está confirmada por los médicos pero es por el cuadro febril de Jorge más una sintomatología que detectaron en la clínica Santa Catalina, que no estaba del todo bien". Por esta razón, las autoridades de la entidad médica decidieron realizar el traslado al Hospital Italiano. Actualmente, se encuentra acompañado de sus hijas, Lola y Bárbara Lanata, y su esposa, Elba Marcovecchio.

"A mí lo que me cuentan es no un panorama tan oscuro, obviamente que Jorge no está saltando en una pata. Esta infección que tiene la tratan con tres antibióticos. En el caso de que llegara a empeorar el cuadro general que tiene, es mejor lugar preparado es el Hospital Italiano", explicó la periodista Karina Iavícoli, en la misma línea que su colega. Por el momento, desde la institución médica no emitieron un parte médico oficial.

El último parte médico de Jorge Lanata

El martes por la noche, mediante su cuenta de Instagram, Elba Marcovecchio compartió el parte médico realizado desde la clínica Santa Catalina. “Se informa al familiar responsable que el paciente cumple los primeros días de internación en la Clínica de Neurorehabilitación “Santa Catalina” de Buenos Aires. Actualmente, se encuentra conectado a ventilación mecánica durante la noche, mostrando buena tolerancia a la desconexión y a la válvula fonatoria durante la jornada diurna”, introduce.

Y se anunció un alerta respecto al cuadro del paciente. “Debido a que presentó registros de temperatura elevada, se realizaron los cultivos pertinentes y episodios de excitación intermitentes. Continúa con el plan integral de rehabilitación programado al ingreso, adaptado a su estado clínico”, indican.

De esta forma, ya la noche del martes Jorge Lanata había presentado sintomatologías que comenzaron a monitorear y son las que hoy hicieron que se efectuara el traslado.